Погода в Сочи на майских праздниках 2021: рекордная жара сменилась дождями

Тучи накрыли Сочи Фото: Юлия БАРАНОВА

Погода в Сочи на майских праздниках 2021 неожиданно испортилась. Облачность и дождь не радуют ни местных жителей, ни туристов. Синоптики предупреждают об осадках.

- 4 мая на курорте переменная облачность, - сообщили в Специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей. - Временами небольшой и умеренный дождь. Возможна гроза. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха от +17 до +22°С.

Специалисты центра напомнили, что май – месяц гроз. Это явление сочинские метеорологи относят к категории опасных.

- Гроза в Сочи – это мощные разряды атмосферного электричества (между облаками или между тучей и землёй). Сильные молнии сопровождает гром, который слышен на несколько километров (иногда до 15-20 км), - продолжили в центре. – Это явление связано с кучево-дождевыми облаками, нередко сопровождается ливневым дождём и шквалом, в ряде случаев - градом.

Сочинский синоптик Адриан Коротеев отметил на своей странице в Instagram майскую конвекция — перемещение воздушных частиц в вертикальном направлении.

- Характер и интенсивность вертикальных движении в тропосфере определяют ни много ни мало развитие облачности и выпадение осадков, - рассказал Адриан Коротеев. - Кучевые и кучево-дождевые облака термической конвекции относятся ко второй группе. Их вчера и наблюдал.

По его словам, приподнятые слои инверсии и изотермии на пути поднимающихся частиц служат препятствием развитию конвекции и чаще всего определяют ее «потолок». Такой четко прослеживался накануне у кучево-дождевых облаков над предгорьями.

- Как будто бы их ножом срезали. В начале мая на Черноморском побережье наблюдалось мало градиентное барическое поле, в нижней и средней тропосфере, — заключил метеоролог.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что погода в Сочи в конце первой декады мая обещает быть пасмурной, возможен дождь. Температура воздуха в Прибрежном кластере в ночные часы – плюс 15 градусов, днем – до плюс 19 градусов. В Предгорном кластере осадки прогнозируются более интенсивные. В Красной Поляне вилка температур несколько отличается. Ночью – плюс 11 градусов, днем – плюс 17.