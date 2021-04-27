Погода в Сочи на 9 мая 2021: будет пасмурно, возможен дождь

Мемориал в Завокзальном микрорайоне Сочи Фото: Юлия БАРАНОВА

Погода в Сочи на 9 мая 2021 будет пасмурной, возможен дождь. Майские тучи не порадуют местных жителей и туристов. Об этом сообщают синоптики.

- 9 мая в Сочи будет пасмурно, возможен дождь, - обещают метеорологи. – Температура воздуха в Прибрежном кластере в ночные часы – плюс 15 градусов, днем – до плюс 19 градусов.

В Предгорном кластере осадки прогнозируются более интенсивные. В Красной Поляне вилка температур несколько отличается. Ночью – плюс 11 градусов, днем – плюс 17.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что погода в Сочи на майские праздники 2021 будет располагать и к пляжному отдыху, и к треккингу в горах. Синоптики обещают, что начало мая обещает быть солнечным и теплым.