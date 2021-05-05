Страшная авария в Краснодаре: BMW проскочил на красный и протаранил несколько авто и стену кафе

Страшная авария случилась прошлой ночью в Краснодаре. На улице Российской элитный BMW на огромной скорости протаранил сразу несколько автомобилей.

По словам очевидцев, рев мотора они услышали еще за пару километров до места будущего ДТП. Но сразу не придали этому значения. Подумали, что молодежь развлекается, крутит «жука» на парковке. Это обычная практика для стоянки у торгового центра неподалеку.

Каково было удивление очевидцев, когда они увидели летящий на огромной скорости седан. Немецкая легковушка даже не думала сбавлять обороты перед светофором. Наоборот, водитель придавил газ в пол. Видимо, надеялся просочиться сквозь поток автомобилей, которые ехали на зеленый сигнал.

- По предварительной информации, водитель BMW, который двигался по улице Российской в сторону Черкасской, на перекрестке с Солнечной проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nissan, – сказал «КП» – Кубань» источник в правоохранительных органах.

От удара японский автомобиль развернуло на 180 градусов. Во время маневра Nissan зацепил еще Toyota, которая стояла позади. Сам виновник аварии после удара вылетел на тротуар и врезался в стену кафе.

В результате аварии водители Nissan и BMW, а также пассажир немецкого седана, оказались в больнице. Тем временем сотрудники ДТП проводят административное расследование.

По словам очевидцев, у BMW были номера столичного региона. Они якобы принадлежат известной каршеринговой фирме. Стоимость минутной аренды такого авто составляет 12-15 рублей.

- Как только водителя BMV выпишут из больницы, его ждут огромные приключения. Восстанавливать машину каршеринга за свой счет очень дорого, – делится в комментариях Алексей.

- У нас этого каршеринга машин 50, не больше, и каждую неделю они бьются, – добавляет Михаил.

По данным «КП» – Кубань», речь идет об автомобиле BMV 320i. Минимальная стоимость такого автомобиля составляет 2 490 000 рублей. Машина имеет двигатель с мощностью 184 лошадиные силы. Она разгоняется до 100 км/ч за 7,1 секунду.

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