Конь Златан появился у Аланы Мамаевой в 2014 году. Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Алана Мамаева рассталась с породистым жеребцом, которого подарил бывший муж-футболист Павел. Конь появился у модели в 2014 году – это был эффектный презент на день рождения.

По некоторым данным, стоимость такой лошади начинается от 1,5 миллиона рублей.

Дело в том, что фризские лошади (именно такая порода была выбрана футболистом – Авт.) отличаются машистым и высоким ходом, что делает их весьма эффективными на рыси.

Все фризы имеют длинные и пышные хвост и гриву. А «визитной карточкой» породы стала вороная масть без отметин.

Кстати, породу называют «черным золотом» Голландии – так что жгучая брюнетка рядом с таким жеребцом смотрелась восхитительно.

Коня, к слову, назвали Златан – в честь известного шведского футболист Ибрагимовича.

Стоит сказать, что Златан стал для Аланы Мамаевой не только отдушиной в Краснодаре, но и настоящим другом.

На этой лошади она последние семь лет училась верховой езде. В седле она могла провести много часов - уж очень ей нравился конный спорт.

Более того, Алана даже сделала татуировку, символизирующую безграничную страсть к конному спорту. Практически всю спину девушки украшает изображение черного коня.

На спине у девушки изображен черный конь. Фото: instagram.com/alana_mamaeva

И вот после развода бывшая жена футболиста решила подарить его Краснодарскому ипподрому, на поле которого последнее время она оттачивала свое мастерство.

- Мы выражаем огромную благодарность Алане Мамаевой за вороного красавца, которого она подарила нашему конно-спортивному комплексу, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» коммерческий директор Краснодарского ипподрома Юлия Олейник. - Мы, в свою очередь, будем заботиться о коне - чистить, вычесывать его шикарную гриву. Алана, как и прежде, будет ездить на Златане, но теперь возможность оседлать такого эффектного коня будет и у жителей Краснодара.

Златана Алана Мамаева очень любит. Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Стоимость уроков верховой езды на фризе сейчас обсуждается. Но, по словам Юлии Олейник, цена будет напорядок выше, чем у обычных лошадок - то есть дороже 1400 рублей в час.

- Также все желающие смогут устроить фотосессию с шикарным жеребцом. В будние дни аренда Златана предварительно составит 3 тысячи рублей, в выходные - 5 тысяч. Это без учета фотографа, - добавляет «КП» - Кубань» Юлия Олейник.

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