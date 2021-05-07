На двор с могилами советских солдат покушались не раз: что стало с мемориалом героической женщине, которая разместила в своем доме госпиталь

Памятник героической Аршалуйс открыли в ноябре 2015 года. Фото: planeta.ru

Аршалуйс Ханжиян в Краснодарском крае — женщина легендарная. Пять лет назад в Горячем Ключе открыли памятник в ее честь. В разгар боев за подступы к Черному морю в ее доме на хуторе Поднависла расположился временный госпиталь. В нем Аршалуйс, совсем юная девочка, выхаживала десятки советских солдат. Тех, кто не выжил, хоронила прямо в собственном дворе и всю оставшуюся жизнь посвятила уходу за их могилами. А состарившись, завещала похоронить ее тут же, рядом с сынами Отечества. Спустя годы на этой скорбной братской могиле вырос целый мемориал - место силы, как говорят местные.

Казалось бы, шок, но на земли, где он располагается не раз покушались.

ФЕНОМЕН

В послевоенном хаосе долгое время власти не знали ни о существовании Аршалуйс, ни о массовом захоронении солдат, которое она опекала. Женщина вела отшельнический образ жизни, и никогда не заявляла о своих заслугах. Она даже не догадывалась, что ей положена пенсия. Но встала грудью, когда к ее жилищу в начале 70-х, расположенному в одном из самых красивых мест курортного Горячего Ключа, подъехал экскаватор.

- Сюда даже проложили уже дорогу хорошую. Приглянулось советскому руководству это укромное местечко. Обещали тете квартиру в Горячем Ключе взамен на ее домишко, - рассказывает Галина, племянница Аршалуйс.

Но она наотрез отказалась от благ цивилизации, оставшись "со своими могилами".

Могила Аршалуйс Ханжиян стала частью мемориального комплекса

По рассказам местных жителей, Аршалуйс даже пытались запугивать, чтобы выселить. Подсылали ночных гостей, имитирующих волчий вой. Навстречу новым "захватчикам" она вышла с отцовским ружьем и даже выстрелила из него в воздух, отпугнув на время "врага".

- Скажи своему начальству, что здесь братская могила. Кости везде лежат, - сказала она, обращаясь к экскаваторщику.

И это тогда сработало. На следующий день к дому Аршалуйс прикатили милицейский «уазик» и четыре «волги». Из одной из них вышла Мария Морева, в ту пору — первый секретарь горячеключевского горкома КПСС. Услышав про братские могилы, первый секретарь попросила хранительницу о прощении. Мол, не знали власти о братских могилах. Высокие гости уехали. С тех пор Морева помогала сохранить это место. Как говорят, именно ее стараниями в 1983 году здесь появился первый памятник.

ПОСЛЕ СМЕРТИ НЕ ОСТАВИЛИ

Аршалуйс Ханжиян умерла в 1995 году, передав заботу о солдатских могилах своей племяннице Галине. И не зря. А два года назад головотяпство местных чиновников чуть не привело к святотатству. Племянница Аршалуйс забила тревогу, когда ей пришла официальная бумага. Могилу героине Великой Отечественной войны надлежало снести, как противоречащую земельному кодексу.

Тогда благодаря резонансу и публикации в "Комсомолке" странное решение удалось отменить.

- К очередной годовщине Победы 9 Мая мы все привели в порядок, помыли, обновили, покрасили. Поставили шлагбаум, чтобы на машинах сюда никто не заезжал, - говорят в администрации Горячеключевского района. - Все теперь в порядке.

СПРАВКА «КП»

«Я солдатам клятву дала, останусь с их могилами…»

В августе 1942 года, захватив почти весь Краснодарский край, гитлеровцы готовились к решительному рывку: через кавказские перевалы с боями выйти к Черному морю, портам Новороссийска и Туапсе. Прямой путь к Черному морю лежал через Поднавислу. Командиру 30-й Иркутской дивизии полковнику Борису Аршинцеву из штаба армии пришло задание: любой ценой заблокировать подступы к Волчьим воротам и горе Лысой в окрестностях Горячего Ключа. Заняв этот плацдарм, враг получит доступ к железной дороге Майкоп-Туапсе, и тогда на обороне побережья можно ставить крест. В разгар боев к дому Ханжиян привезли подводу с ранеными. Оставив их на попечение Аршалуйс, красноармейца вернулись на передовую. Через день привезли еще пятерых. Потом еще. В комнатах развернули фронтовую медчасть. 28-летняя Аршалуйс стала ухаживать за ранеными. Умерших солдат хоронила сама, прямо во дворе. Когда в войне наступил перелом, и медсанчасть двинулась вперед, девушка осталась жить в том же доме. Ханжиян работала в колхозе и присматривала за братскими могилами. Она полвека держала слово и хранила могилы павших солдат.

О переезде отвечала так: «Никуда отсюда не уйду, я солдатам клятву дала, останусь с их могилами…». Пообещав в пекле боев остаться с умирающими солдатами, она держала слово больше полувека.

В этом году власти решили снять про нее фильм, а в 1997 году ее подвиг отметило ЮНЕСКО, назвав «Женщиной года».