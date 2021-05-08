До плюс 29: страшная жара на Кубани сменится ливнями, грозами и ураганом

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Страшная жара на Кубани сменится дождями. Температура воздуха 8 мая в регионе может стать рекордной для последнего весеннего месяца. Сегодня в Краснодаре переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть с юга 4-9 метров в секунду. Температура днем в краевом центре поднимется до 26-28°С.

- В Краснодарском крае прогнозируется переменная облачность, без осадков, ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12-14 метров в секунду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха в течение дня от 24 до 29°С. На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный и южный 6-11 метров в секунду, на участке Анапа-Геленджик местами возможны порывы до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха 22-27°С, на участке Анапа-Геленджик 18-23°С.

Но в ближайшие двое суток на Кубани тепло сменят дожди и майские грозы. Утром 9 мая будет облачно с прояснениями, начнется сильный дождь с грозой. Ветер подует западной четверти 6-11 метров в секунду, местами прогнозируются порывы до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах – ураган до 20 метров в секунду.

Температура воздуха 9 мая понизится до 8-13°С, а 10 мая практически до апрельских значений - до 5-10°С. Местами по ночам в юго-восточных предгорьях столбики термометров опустятся до 3-8°С, днем – до 13-18°С.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Утром 9 мая на участке Джубга-Магри в отдельных районах возможен сильный ливень. Ветер западной четверти усилится до 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров с секунду. Температура воздуха ночью 6-11°С, днем 14-19°С.