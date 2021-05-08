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Поезд протаранил автомобиль на одном из железнодорожных переездов Кубани. По предварительной информации, один человек получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

- Причиной ДТП стало грубое нарушение водителем правил дорожного движения, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе.

8 мая в 8:05 на перегоне Армавир – Коноково водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. В этот момент переездная сигнализации давала запрет на движение транспорта.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. На движение пассажирских поездов данное происшествие не повлияло.

ОАО «РЖД» в очередной раз призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Но, к сожалению, подобные происшествия – не редкость в Краснодарском крае. На Кубани четыре человека погибли при попытке автомобиля проскочить через железнодорожный переезд. Поезд смял машину на рельсах.

ДТП с четырьмя погибшими произошло в ноябре 2020 года в Усть-Лабинске. На железнодорожном переезде на улице Вольной проходящий поезд столкнулся с автомобилем LADA Priora. В результате аварии погибли четыре человека.

Трое скончались на месте от полученных травм. Четвертая пострадавшая – девушка скончалась в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу. По предварительной информации, на переезде был работающий светофор. Скорее всего, водитель поторопился и поехал на красный свет.