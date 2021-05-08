Смерчи и лавины накроют в праздничные дни Краснодарский край

Синоптики напомнили, что страшная жара на Кубани сменится дождями Фото: Юлия БАРАНОВА

МЧС распространило штормовое предупреждение по формированию смерчей над Черным морем. Неблагоприятные погодные явления ожидаются в праздничные дни – 9 и 10 мая. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение ближайших двух суток на участке Магри-Веселое и Анапа-Магри могут возникнуть опасные воронки.

- При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Синоптики напомнили, что страшная жара на Кубани сменится дождями. В ближайшие двое суток на Кубани ожидаются дожди и майские грозы. Утром 9 мая будет облачно с прояснениями, начнется сильный дождь с грозой. Ветер подует западной четверти 6-11 метров в секунду, местами прогнозируются порывы до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах – ураган до 20 метров в секунду.

Температура воздуха 9 мая понизится до 8-13°С, а 10 мая практически до апрельских значений - до 5-10°С. Местами по ночам в юго-восточных предгорьях столбики термометров опустятся до 3-8°С, днем – до 13-18°С.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Утром 9 мая на участке Джубга-Магри в отдельных районах возможен сильный ливень. Ветер западной четверти усилится до 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров с секунду. Температура воздуха ночью 6-11°С, днем 14-19°С.

- 9, 10 и 11 мая местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с; на малых реках и водотоках юго-западных и юго-восточных притоков бассейна реки Кубань, реках Черноморского побережья, реках Республики Адыгея ожидаются подъёмы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, - говорится в сообщении пресс-службы.

Резкое ухудшение погоды на территории Большого Сочи может произойти уже в ближайшие сутки. В соответствии со штормовым предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, до конца дня 9 мая местами на территории курорта прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. Также возможны подъемы уровня воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок, возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

В течение суток 9 мая и 10 мая на побережье курорта имеется опасность формирования смерчей над морем.

- Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями, - уточнили в пресс-службе мэрии Сочи.