Весной реку Белую наполняют талые воды Фото: Юлия БАРАНОВА

В Адыгее спасатели ищут трех пропавших туристов. По предварительной информации, группа сплавлялась по реке Белой. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил источник в оперативных службах.

- Сотрудники МЧС обследуют берег реки и выходили на рафте, - уточнил собеседник. – В данный момент район поиска охватывает Хаджохскую теснину и посёлок Каменномостский.

Сотрудник МЧС отметил, что туристы – жители Астраханской области и Ставропольского края, не уточнив возраст пропавших.

Поиски 9 мая может осложнить непогода. Ливни, грозы и смерчи идут на Кубань. В регионе объявлено экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений.

- 9, 10 и 11 мая местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с; на малых реках и водотоках юго-западных и юго-восточных притоков бассейна реки Кубань, реках Черноморского побережья, реках Республики Адыгея ожидаются подъёмы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

КОНКРЕТНО

Напомним, что Хаджох – это название железнодорожной станции в поселке Каменомостском. Но место давно уже стало известным на всю страну горным туристическим уголком. Это созданная природой воронка из скальных хребтов Уна-Коз и Азиш-Тау.

Словно, разрывая поселок на две части, через него протекает шумная река Белая с каменными сводами мостов – это знаменитая Хаджохская теснина, где пропали туристы.

БУДЬ В КУРСЕ

К сожалению, это далеко не первый подобный случай в этом красивом и одновременно опасном месте. Несколько лет назад здесь пропали пятеро туристов из Ярославля.

В ходе поисков адыгейские спасатели обнаружили на берегу Белой следы их стоянки. Рядом лежал брошенный остов катамарана. Также поблизости были обнаружены чехол и пять весел. По всей видимости, они не смогли продолжить сплав по реке и продолжили путь пешком.

Напомним, что группа из пяти человек на майских праздниках уехала из Ярославля в Сочи, откуда туристы планировали направиться по маршруту Байбук - Аул - Лесничество - перевал Белореченский - массив Фишт - перевал Черкесский - верховье реки Белая - поселок Гузерипль - Майкоп. В Ярославль они должны были вернуться 13 мая. О том, что туристы пропали, сообщили их родственники. В спасательных службах группа зарегистрирована не была.