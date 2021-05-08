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Ливни, грозы и смерчи идут на Кубань. В регионе объявлено экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- 9, 10 и 11 мая местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с; на малых реках и водотоках юго-западных и юго-восточных притоков бассейна реки Кубань, реках Черноморского побережья, реках Республики Адыгея ожидаются подъёмы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее МЧС распространило штормовое предупреждение по формированию смерчей над Черным морем. Неблагоприятные погодные явления ожидаются в праздничные дни на участке Магри-Веселое и Анапа-Магри.