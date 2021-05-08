"Краснодар" проиграл на выезде ЦСКА в матче РПЛ

Коллаж: пресс-службы "быков"

"Краснодар" проиграл на выезде ЦСКА в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

- Не сумели «быки» добыть очки в столице, - прокомментировали поражение в клубе.

Но, тем не менее, один гол удалось вырвать у соперников. Его забил Виктор Классон на 26-й минуте встречи.

После поражения "Краснодар" имеет только 38 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, в апреле «Краснодар» сменил главного тренера. Мурад Мусаев ушел в отставку. Его место занял бывший тренер «Кубани» Виктор Ганчаренко, который последние года работал в столичном ЦСКА. Белорус сразу принялся менять команду. Например, на позицию центрального нападающего он поставил Алексея Ионова. Вместе они работали в ЦСКА.

- Я давно знаю Леху и его возможности, – сказал Ганчаренко журналистам. – Он у меня играл на позиции нападающего. У меня не было сомнений, что с «Зенитом» он выйдет вместо Маркус Берга. Пока не знаю, будет ли он форвардом в дальнейшем. Не исключено, что мы перейдем на игру в два нападающих.

Кроме того, тренерский состав "быков" пополнили Василий Березуцкий, Александр Ермакович и Руслан Зубик - выходцы из ЦСКА.

Спортивные эксперты отмечают особую значимость этой победы для футболистов ЦСКА. Таким образом, армейцы разорвали замкнутый круг трех матчей, в которых никак не могли выиграть. Победу футболистам принесли голы Чидеры Эджуке (32-я минута), Федора Чалова (56-я минута) и Марио Фернандеса (69-я минута).

ЦСКА с 50-ю очками и продолжит борьбу за выход в еврокубки. Клуб на шестом месте. На два очка впереди - казанский "Рубин" и наши земляки - "Сочи" - команды делят 4-5-ю строчки.

Напомним, что матчи 29-го тура проходят в канун 9 мая. Все игры начинаются с минуты молчания в память о погибших героях Великой Отечественной войны.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что произошло после матча «Краснодар – Зенит». «Быки» в драматичной игре упустили победу в чемпионате России. По ходу встречи команда Виктора Ганчаренко вела со счетом 2:0, но не смогла удержать преимущество.