Хотели сделать селфи. Что известно о поисках туристов, которых унесло течением в Адыгее после падения с каньона

Фото: instagram.com/01_mchs_ra/

В Республике Адыгея возобновили поиски пропавших туристов. Накануне стало известно, что трех мужчин унесло течение реки Белой. Случилось это в районе поселка Какменномостский – около Хаджохской теснины. На место сразу выдвинулись спасатели из Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России.

- Спасатели обследовали каньон реки Белой на рафте, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Фото: instagram.com/01_mchs_ra/

В девять часов вечера поиски приостановили. Они были возобновлены утром 9 мая.

- Поиски не прекращаются вдоль прибрежнои линии и акватории реки Белой по течению, – сказали в ведомстве.

Отмечается, что работа спасателей осложняется тяжелыми погодными условиями. С самого утра в районе каньона зарядил мощный ливень. Он не прекращается уже несколько часов.

Фото: instagram.com/01_mchs_ra/

- На месте задействованы силы и средства Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 10 человек, 2 единицы техники и 1 плавсредство, силы и средства пожарно-спасательной части № 8 в количестве 5 человек и 1 единицы техники. Всего задействовано 23 человека и 6 единиц техник, – резюмировали в ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

По предварительной информации, мужчины сорвались в реку Белая из-за желания сделать селфи.

- Жители Астрахани собиралась сделать фотографию на краю каньона. Только они не рассчитали свои силы и не оценили рельеф местности, – сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Один из двух туристов сразу упал в воду. Мужчину моментально унесло мощным течением реки. Его товарищ в последний момент зацепился за камни и повис над обрывом. Выручать друзей кинулся третий турист – из Ставрополя. Только он не оценил свои силы. В итоге, они вдвоем рухнули в воду.

Сейчас спасательная операция продолжается.