Деньги забирали мешками: как депутат и работница общепита спаслись от смерти после миллионных хищений

Валентина и Александр Мерзлые.

В советские годы группа следователей Генпрокуратуры СССР занималась одним из самых сложных и резонансных дел о взятках, коррупции и казнокрадстве. Его фигурантами стали (!) сотни чиновников, папки трещали по швам от количества собранных на них материалов. Разбирательства шли тяжело – были и шантаж, и угрозы, и подкуп. Чтобы спасти себя, чиновники сдавали друг друга, позабыв о дружбе и взаимопомощи. Каждый стал за себя, когда правоохранители намекнули им о потери не только завидного поста, но и свободы.

Безбожно обвешивали и обсчитывали

В Геленджике гремело имя работницы местного общепита, которая умудрилась обогатиться на миллион рублей, урезая порции шашлыка. Экономила Белла Бородкина только на обычных посетителях – лучшие блюда подавались высшим чинам. По свидетельствам очевидцев, она потчевала их черной и красной икрой, коллекционные вина лились рекой. Так, Железная Белла (такое прозвище ей дали за характер) надеялась умаслить многих партийных функционеров. Вот только после ареста вызволять ее никто не пришел. За хищение соцсобственности Бородкину приговорили к высшей мере наказания – расстрелу.

Хорошие связи, увы, не помогли Железной Белле. Зато спасли семью Мерзлых, которая успела наворовать не меньше, чем Бородкина. В Сочи ресторанами заправляла Валентина Мерзлая. Ее муж Александр был секретарем местного горкома партии.

Любовь у них, говорили знакомые, была сильная, по крайней мере на людях. Схему по обогащению парочка придумала идеальную. В 80-е годы на курорт приезжали люди, из карманов которых высыпались деньги. За два-три дня эти отдыхающие могли оставить в ресторанах три месячных зарплаты работника завода. Того, кто шиковал, видели издалека – именно этих клиентов «обрабатывали» по полной.

Сэкономить умудрялись даже на борще. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прежде всего, им приносили скромные порции. Правда, делали это так, что догадаться сразу об этом посетитель не мог. Пюре разбавляли водой таким образом, чтобы из 100 граммов получить двести. На тарелку выкладывали небольшой горкой, но при этом равномерно распределяли по всей поверхности – важно было создать видимость, что гарнира много.

Химичили в ресторанах и с котлетами. Из говяжьего фарша на десять котлет, умудрялись сделать смесь на 20. Старый хлеб, побольше манки и лука – в этом рецепте на мясо был лишь намек.

Жена ворует – муж крышует

Каждый человек на кухне знал, в каких пропорциях и что смешивать, чтобы обдурить клиента. Тем временем, официанты следили за состоянием «столиков». Счет приносили лишь, когда посетители были изрядно выпившими. Отдыхающих навеселе гораздо легче обсчитать, чем и занимались в ресторанах. Причем счет почти никогда не перепроверялся. В этом случае собственные друзья могли посчитать своего приятеля жлобом, а не хозяином жизни.

В итоге за сезон такой работы столовые и рестораны в Сочи, обложенные оброком Валентины Мерзлой, «выручали» миллионы левых рублей. Естественно, большая часть гонораров шла в карман «Шахини». Так, свою начальницу нарекли подчиненные за высокомерие и крутой нрав.

При обысках у семьи нашли драгоценности, да так много, что за раз вывезти все не хватило грузовика.

Но, в отличие от Беллы Бородкиной, Мерзлая тратила деньги не только на наряды и дорогие духи. Часть она щедро вкладывала в карьерный рост своего благоверного –муж-чиновник ее прикрывал. Словом, жена ворует – муж крышует. Причем подчиненные не раз видели, как благодарность передавалась прямо на глазах у больших чиновников.

Чтобы вывезти награбленное, не хватило грузовика

Когда правоохранители заподозрили, что депутат не чист на руку, то сразу организовать полноценное расследование в отношении него не смогли. Дело в том, что Сочинский горисполком не дал прокуратуре «добро» на привлечение к уголовной ответственности Александра Мерзлого. Вопрос перед народными избранниками ставили неоднократно. В итоге весной 1982 года они все же сдались – Мерзлого арестовали.

- Я говорю «Для того, чтобы доказать вашу вину в получении взяток, мне придется арестовать вашу жену... А следом арестовывать тех людей, которые ей давали деньги…», - делился воспоминаниями о допросе Мерзлого старший следователь по особо важным делам Владимир Калиниченко, который занялся его делом.

Но тот, как оказалось, супругу защищать не стал, все стал валить на Валентину, пытаясь обелить себя. Но у него это не получилось.

После обысков из квартиры Мерзлых ценности изымали мешками - золото вперемешку с бриллиантами. Чтобы вывезти «честно заработанное» за один раз, не хватило грузовика.

Валентина Мерзлая после освобождения из тюрьмы осталась у разбитого корыта.

На скамье подсудимых оказались оба. Смертная казнь их чудом миновала – то ли потому что сумма награбленного оказалась не такой космической, как у других фигурантов дела, то ли все же помогли связи. Фемида приговорила Мерзлых к тюремному заключению – каждый получил по 15 лет. Но спустя семь лет Александр попал под амнистию – он вышел на свободу. И поговаривают, опустошил один из ненайденных силовиками тайников, после чего умчал за границу с… молоденькой любовницей.

А вот его супруга Валентина отмотала весь срок. Правда, после того, как вышла на свободу, прожила недолго. Узнав о том, как сложилась судьба ее мужа, пышащая некогда здоровьем бизнес-леди, заболела – у нее было серьезное помутнение рассудка. Какое-то время она даже надеялась, что муж вернется, но перед смертью поняла, что сильно ошибалась.

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