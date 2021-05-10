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Общество10 мая 2021 14:39

Многокилометровая пробка растянулась по дороге к кладбищу в Краснодаре

На Радоницу погост собирались закрыть, потому жители города решили навестить усопших родственников на день раньше
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Центральная аллея на Славянском кладбище стоит намертво.

Центральная аллея на Славянском кладбище стоит намертво.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Радоница в этом году приходится на 11 мая. В Краснодарском крае этот день сделали выходным, чтобы у жителей была возможность помянуть умерших родственников. Но позже выяснилось, сделать это кубанцы смогут только дома - на Родительский день в Краснодаре собирались закрыть все кладбища. Однако 10 мая в мэрии сообщили - погосты будут открыты, но все посетители должны быть в масках. При этом собираться большими компаниями нельзя, а поминальные обеды у могил тоже под запретом.

Большинство людей о том, что погосты откроют на Радоницу, не знали, потому решили навестить усопших родственников на день раньше.

В итоге по дороге на Славянское кладбище растянулась многокилометровая пробка.

Огромная пробка начинается от Красных Партизан. Фото: Яндекс.пробки

С самого утра жители 4-Линии наблюдают десятки машин, которые едут в сторону погоста.

- Давно такого количества машин не видели. В прошлом году из-за коронавируса людей не пускали - многие оставляли авто дома и шли пешком, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» жительница одного из домов на 4-Линии Лидия Мохова. - А в этот раз пробка длиннющая, причем, у веъзда на кладбище некоторые паркуют машины, из-за этого места для основного потока практически нет.

Вот такую картину жители 4-Линии наблюдают с самого утра.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

В багажниках автомобилей у многих веники и ведра - люди едут не только навестить родных, но и привести в порядок могилы.

Десятки машин едут в сторону Славянского кладбища, чтобы навестить умерших родственников.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Стоит сказать, на центральной аллее погоста машины разъезжаются с трудом. Из-за большого скопления авто на дороге образовался затор. Согласно Яндекс.пробки, аллея "горит" красным.

На центральной аллее погоста машины разъезжаются с трудом. Фото: Яндекс.пробки

По словам водителей, на кладбище нет сотрудников ГИБДД - никто движение здесь не регулирует.

Пробка скопилась уже и в обратную сторону по 4-Линии.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

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