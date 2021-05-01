В Краснодаре закроют кладбища 2 и 11 мая

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Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 12 мая. Жителям Краснодара рекомендовали воздержаться от посещения всех кладбищ.

- В Краснодаре посещение всех городских кладбищ и кладбищ в пригородных пунктах будет ограничено 2 и 11 мая. Исключение – услуги по погребению. Такие меры позволят избежать массового скопления жителей¸- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города.

Напомним, что 2 мая отмечается Пасха, а на 11 мая приходится Радоница, называемая в народе Родительским днем, - традиционный для православных праздник поминовения усопших. Выходной в регионе не отменили, губернатор сказал, что у жителей должна быть возможность помянуть родственников дома в кругу близких людей или в храме.

В регионе сохраняется масочный режим, а также в местах массового скопления необходимо соблюдать дистанцию.