Дети остались без отцов: Что известно о туристах, которых смыло течением реки в Адыгее

На фото Валентин З. (слева), Андрей К. и Максим С.

Со дня несчастного случая, который произошел в районе Хаджохской теснины в адыгейском поселке Каменномостском, прошло уже больше двух суток. Трое туристов, которых смыло течением реки, до сих пор не найдены.

Поверить в то, как за считанные минуты вода может поглотить трех крепких мужчин, люди просто не могут. Однако местные жители уверяют - река Белая, что унесла туристов, сейчас крайне опасна.

Сотрудники МЧС обследовали несколько десятков километров территории, но пока поиски не увенчались успехом.

- Даже мы, местные, очень опасаемся нашу реку, с виду очень красивая, но очень коварная, много водоворотов, камней, подводных гротов. А сейчас она очень полноводна, мутная достаточно, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» жительница поселка Олеса Баранова. - А уж температура - жуть! Вода ледяная в любое время года. Течение очень сильное, справиться с ним даже профессионалы не могут.

Фото: instagram.com/01_mchs_ra/

Об этом, похоже, компания мужчин просто не знала. 40-летний Максим вместе с 41-летним товарищем Андреем в Адыгею приехали из Астрахани. Оба они - водители микроавтобусов. На майских праздниках мужчины решили отвлечься от работы и отдохнуть душой, потому и выбрали живописный уголок в республике.

По версии следователей, причиной несчастного случая стало селфи, которое хотел сделать один из мужчин.

Куда ни глянь - красота, рука сама тянется к телефону, чтобы сделать кадры на память. По версии следователей, погоня за красивым снимком и стала причиной несчастного случая.

- Один из мужчин решил сделать фото - для этого он зашел в воду. А его товарищ хотел сфотографировать приятеля, - говорят в СУ СК по Адыгее.

Родственники обратились за помощью в поисковый отряд "Лиза Алерт", который уже распространил ориентировку.

Мужчину, находившегося в воде, стало уносить сильным течением реки. Его приятель пытался помочь, но его тоже сбил бурный поток.

- Мы в этот момент там отдыхали. Одного из этих мужчин обнаружили на так называемом пляже "Лагуна". Он держался за скалы и звал на помощь, вытащить его на берег было невозможно, очень сильное течение было, да и река полноводная... - рассказывает Ксения, ставшая очевидцем случившегося. - Мы позвонили в "112", нам ответили, что спасатели выехали.

На берегу стояли люди, но никто не осмелился вытаскивать людей из бушующей реки. Лишь 36-летний Валентин З., гулявший в этот момент с родными, бросился на помощь.

Мужчина бросился на помощь на глазах у семьи.

- Он пытался подать руку тому, кто из последних сил держался за скалы, но в какой-то момент мощное течение унесло их двоих... Похоже, все случилось на глазах у семьи - я слышала, как плакала женщина, стоявшая неподалеку, - продолжает Ксения.

Как стало известно, Валентин родом из маленького села в Калмыкии, однако уже не первый год живет в Ставрополе. У него жена и маленькая дочь. За Андрея и Максима также переживают родные. Они следят за ходом поисков, о которых каждый день сообщают спасатели. Увы, пока они не увенчались успехом. Да и ободрить специалисты не могут - говорят, шансов найти мужчин живыми с каждым днем становится все меньше.

Фото: instagram.com/01_mchs_ra/

Вновь приступить к поиску пропавших мужчин планируют с рассветом 11 мая.

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