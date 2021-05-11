От Наполеона до Василия Теркина: директор школы из Сочи собрал самую большую коллекцию солдатиков на Юге страны

Фото: из личного архива героя публикации

Директор сочинской школы № 10 имени атамана Белого Владимир Давыдов собрал самую большую на Юге страны коллекцию солдатиков. Уникальность 2 тысяч с лишним оловянных фигурок подтверждена международной организацией Interrecord - интернет-порталом регистрации рекордов на русском языке, который создан как альтернатива «Гиннесс мировые рекорды».

Фото: из личного архива героя публикации

Мы встретились с Владимиром Давыдовым накануне открытия его очередной, четвертой персональной выставки «Солдатики – счастливое мгновение детства». Оловянные миниатюры он расставляет сам. Долгие часы увлеченный педагог готовит экспозицию, посвящённую 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И надо видеть, с каким благоговением он берет каждую фигурку, осматривает со всех сторон и бережно ставит в выставочную витрину.

Фото: из личного архива героя публикации

Его большой тематической коллекции солдатиков – предмет особой гордости. Высота фигур — от 3,5 до 9 см. Владимир Давыдов посвятил этому увлечению уже более 25 лет.

В разделе выставки «Они сражались за Родину» - о Великой Отечественной войне - есть фигурки Иосифа Сталина, Георгия Жукова, и Василия Теркина, отряды летчиков, моряков, танкистов, представлено все разнообразные военной миниатюрной военной техники тех лет. На отдельных полках - «Женщины на войне»: фигурки военных врачей, санитарок, снайперов, радисток и других.

Фото: из личного архива героя публикации

Кроме войны 1941-1945 года в экспозиции представлены сражения и парады Отечественной войны 1812 года, Первой Мировой, Гражданской войны 1918 года. Часть коллекции посвящена балу императрицы Елизаветы Петровны, колониальным войнам (индейцы и ковбои). Впервые выставлен парад, посвященный 20-летию Красной армии, который проходил в Москве в конце 30-х годов ХХ века. На полках чеканит шаг Президентский полк и рота почетного караула у Кремля.

Фото: из личного архива героя публикации

В экспозиции также представлены современные солдаты армии Сирии, где сейчас проходят военные действия. А есть и редчайший для миниатюры «Северный флот» - арктические войска России.

Часть выставки Владимир Давыдов посвятил новой для себя нюрнбергской миниатюре. Это целые мини-города с домами, садами, рынками, поездами, каретами и даже цирком.

Еще одна новинка – фигурки героев из популярных отечественных кинолент – «Берегись автомобиля», «На границе», «Прорыв».

Фото: из личного архива героя публикации

- На распаковку и расстановку коллекции мне потребовалось пять дней, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» Владимир Давыдов. – Здесь собрана практически вся военная история России в миниатюре.

В центре коллекции - конечно же тот самый стойкий оловянный солдатик из сказки Андерсена.

Важность необычного увлечения директора школы отметили управлении по образованию и науке администрации Сочи.

- Первая выставка в десятой школе открылась в 2015 году. За это время ее посетило около 4 тысяч детей, - прокомментировала главный специалист управления Татьяна Везиренко. - Цель выставки - дать представление учащимся о различных исторических эпохах, форме одежды, армиях мира, игрушках XIX-XXI веков. А также рассказать о героическом прошлом российской армии.