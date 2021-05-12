Людей больше, чем на Арбате: улица Навагинская в Сочи бьет московские рекорды

Фото: sochi.ru.

В Сочи за 10 дней майских праздников отдохнули более 230 тысячи туристов. Обязательным местом для посещения гостей стала центральная пешеходная улица – Навагинская – сочинский Арбат, как его называют отдыхающие. Но и сегодня здесь так многолюдно, что не чувствуется, будто часть гостей уехала. Сочи продолжает удивлять небывалым наплывом отпускников.

Майские будни на Навагинской Фото: Юлия БАРАНОВА

В Москве Арбат - это не просто одна из самых старых улиц столицы, это настоящий символ города. Аналогично и в Сочи. Конечно, Навагинская в разы миниатюрнее, но суть такая же – уличные музыканты, магазины арт-сувениров, атмосферные кафе и главное – сотни метров променада. Одно из преимуществ сочинского Арбата – обилие парковых диванов, цветов и кустарников-красивоплодников.

Туристов здесь даже в обычные майские будни очень много.

- Мы приехали из Красноярска всего на недельку и наслаждаемся солнцем и красотой, - призналась семья Савельевых. – Самое главное, что дома мы не можем снять куртки до середины лета, а здесь ходим в шортах и сланцах.

Гуляющую публику веселят уличные музыканты – пожилая пара создает настроение разнообразной классикой. Но особенно туристы любят слушать полонез Огинского.

С улицы Навагинской рукой подать до набережной, которая тоже поражает широкой и бесконечной людской рекой.

Сейчас в Сочи туристов принимают 975 средств размещения, рассчитанные на 137 тысяч мест. Самый высокий процент загрузки отмечен в санаториях и крупных гостиничных комплексах среднего и высокого уровня звездности. Туристы выбирают здравницы с подогреваемыми бассейнами и СПА.

В Сочи к сезону подготовили не только пляжи, но и транспортные узлы. На железнодорожных вокзалах и станциях курорта произведен текущий ремонт и благоустройство платформ и зданий, отремонтированы и установлены дополнительные посадочные места на платформах и в залах ожидания.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи за майские праздники отдохнули свыше 232 тысяч туристов. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.