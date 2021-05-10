В Сочи за майские праздники отдохнули свыше 232 тысяч туристов

Фото: Константин БРЕДНИКОВ

В Сочи за 10 дней майских праздников отдохнули 232 тысячи туристов. О том, что на курорте на майские праздники будет небывалый наплыв отпускников, стало понятно еще в апреле. Тогда был зафиксирован большой спрос на отдых в майские праздники. Люди для каникул в основном выбирали Адлер и Сочи.

В итоге объем загрузки средств размещения за 10 дней составил в среднем более 82%.

- Пиковая загрузка зафиксирована 6 мая, в этот день в Сочи одномоментно находились 122 тысячи гостей, - говорит мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Основная часть туристов была сосредоточена, конечно, в прибрежной части города.

Однако и горный кластер был загружен более, чем на 70 %.

Что интересно, россияне не хотели экономить на отдыхе и скупали люксы в бутик-отелях. Самый высокий процент загрузки отмечен в санаториях и крупных гостиничных комплексах среднего и высокого уровня звездности с подогреваемыми бассейнами и СПА. Средняя цена номера с мебелью из красного дерева – от 80 тысяч рублей в сутки, с золотым унитазом и джакузи – от 130 тысяч рублей.

В Сочи туристов так много, что столик в заведении надо бронировать за два дня. Фото: Юлия БАРАНОВА

Высокий летний туристический сезон в этом году стартовал 1 мая. Конечно, погода многих отпускников порадовала - солнце так сильно грело, что температура моря поднялась до рекордных для этого месяца +17 градусов.

- Все 10 дней выходных прошли в Сочи без происшествий, - уточняет градоначальник. - Санитарно-эпидемиологическая обстановка спокойная, в среднем ежедневно с подозрением на коронавирус госпитализируется 34 человека.

В городе, напомним, обсерваторы решили не открывать. Но на всякий случай развернуто 490 коечных мест для ковидных больных. Кстати, продолжается и вакцинация населения, открыто 13 прививочных пунктов, ежедневно прививаются порядка 500 человек.

На данный момент туристы уезжают из Сочи.

- Необходимо тщательно следить за соблюдением социальной дистанции, - сказал глава Сочи Алексей Копайгородский. - Туристы, прибывшие на своем транспорте, тоже не должны столкнуться с неудобствами на дорогах.

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