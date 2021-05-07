В Сочи туристов так много, что столик в заведении надо бронировать за два дня

В числе главных мест притяжение туристов – кафе и рестораны на Приморской набережной.
Фото: Юлия БАРАНОВА
В Сочи в начале мая официально открылся летний курортный сезон. На курорт приехали отдыхать более 100 тысяч гостей из самых разных регионов России. Стоянки у отелей забиты: не только кабриолеты и суперкары с крутыми номерами припаркованы у гостиниц курорта.
В числе главных мест притяжение туристов – кафе и рестораны на Приморской набережной.
Приморская набережная в Сочи
Фото: Варвара ДЫМ
- Можно у вас поужинать сегодня, - поинтересовался наш корреспондент администратора одного из популярных заведения.
- Извините – все столики забронированы на два дня вперед. Есть только вариант на послезавтра, - огорошил работник ресторана. – Но и то, если не с видом на закат.
Заход солнца на майских праздниках в Сочи как по заказу: примерно с 18:00 над морем загорается горизонт, и туристы спешат на набережную, чтобы запечатлеть эту необыкновенную красоту.
В праздничные дни усилен мониторинг цен в средствах размещения. Многие санатории Сочи до трёх звёзд сдерживают стоимость отдыха с трёх разовым питанием и лечением на уровне 2019 года - от 1600 до 4000 тысяч рублей в сутки на человека. Динамическое ценообразование в отелях и санаториях Сочи более высокого класса спровоцировало скачек цен в сторону увеличения.
Набережная заполнена людьми
Фото: Варвара ДЫМ
- При этом достигнута договорённость с отельерами расширить перечень бесплатных дополнительных опций: анимационные программы, комплименты в номерах, приветственные коктейли, услуги оздоровления, активности для отдыхающих с детьми, - рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.
В апреле курорт посетили 350 тысяч туристов. В мае в Сочи ожидают рекордные показатели по числу гостей.
Пляжи в Сочи уже открыты
Фото: Варвара ДЫМ
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи на майских праздниках туристы активно арендуют вертолеты и премиальные автомобили. Не менее популярны и другие дорогие развлечения – яхтинг, полеты на воздушном шаре и прыжки с парашютом. Отдыхающие не скупятся на развлечения и легко отправляются на авиаэкскурсии за 250 тысяч рублей.
Михаил Галустян попросил предпринимателей Сочи не поднимать стоимость отдыха, чтобы не отпугнуть туристов. Комик призвал бизнес курорта «не делать цены в два раза больше».