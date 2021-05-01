В Сочи 1 мая открылись 14 пляжей

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1 мая в Сочи стартовал высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более четырех миллионов гостей.

Сегодня в городе находится одномоментно более 100 тысяч гостей. Открылись первые 14 пляжей.

- Многие санатории Сочи до трёх звёзд сдерживают стоимость отдыха с трёх разовым питанием и лечением на уровне 2019 года - от 1600 до 4000 тысяч рублей в сутки на человека. Динамическое ценообразование в отелях и санаториях Сочи более высокого класса спровоцировало скачек цен в сторону увеличения, но при этом расширили дополнительные бесплатные опции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Также в администрации добавили, что ветераны Великой Отечественной войны и труженикам тыла Сочи могут отдохнуть и пройти лечение в санаториях абсолютно бесплатно. В этом году такие путевки получили 104 человека.