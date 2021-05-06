Фото: instagram.com/m_galustyan/

Шоумен Михаил Галустян попросил предпринимателей Сочи не поднимать стоимость отдыха, чтобы не отпугнуть туристов. Комик призвал бизнес курорта «не делать цены в два раза больше».

Юморист опубликовал видеообращение в сторис на своей странице в Instagram. В Сочи 1 мая официально стартовал курортный сезон. В Прибрежном и Горном кластере отдыхают более 100 тысяч гостей.

– В связи с наплывом туристов я вас очень прошу, не поднимайте сильно цены. Радушно встречайте гостей, к сервису хорошо отнеситесь, пожалуйста. Давайте не будем делать цены в два раза больше. Я вас очень прошу, - отметил Михаил Галустян в своем видеообращении.

В праздничные дни на курорте усилен мониторинг цен в средствах размещения. Многие санатории Сочи до трёх звёзд сдерживают стоимость отдыха с трёх разовым питанием и лечением на уровне 2019 года - от 1600 до 4000 тысяч рублей в сутки на человека. Динамическое ценообразование в отелях и санаториях Сочи более высокого класса спровоцировало скачек цен в сторону увеличения.

При этом достигнута договорённость с отельерами расширить перечень бесплатных дополнительных опций: анимационные программы, комплименты в номерах, приветственные коктейли, услуги оздоровления, активности для отдыхающих с детьми.

В апреле курорт посетили 350 тысяч туристов. В мае в Сочи ожидают рекордные показатели по числу гостей.

В Сочи туристы не скупятся на развлечения и легко отправляются на авиаэкскурсии, арендуют премиальные автомобили и дирижабли. Не менее популярны и другие дорогие развлечения – яхтинг, полеты на воздушном шаре и прыжки с парашюта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что шоумен и комик Михаил Галустян продолжает сольную карьеру в музыкальной индустрии. В феврале на YouTube появился новый клип Супер Жорика на песню "Чао! Чао!". За первые два дня видео посмотрели более миллиона раз.