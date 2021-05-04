Авиаэкскурсия за 250 тысяч: в Сочи туристы активно арендуют вертолеты и премиальные автомобили

Туристы активно арендуют вертолеты и премиальные автомобили Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи туристы не скупятся на развлечения и легко отправляются на авиаэкскурсии за 250 тысяч рублей, арендуют премиальные автомобили и дирижабли. Не менее популярны и другие дорогие развлечения – яхтинг, полеты на воздушном шаре и прыжки с парашюта.

Так, в Сочи предлагают авиаэкскурсию за 250 000 рублей. И она уже пользуется спросом. Хочешь захватывающих видов – плати! На курорте экскурсии поражают не только пейзажами, но и ценами. Теперь туристы могут полетать на вертолете и посетить достопримечательности за 250 000 рублей с пятерых.

Виды входят в стоимость вертолетной экскурсии Фото: Юлия БАРАНОВА

Именно столько человек вмещает вертолет, который и доставляет туристов из Красной Поляны в Лагонаки и другие природные достопримечательности.

- Экскурсия рассчитана на 2, 5 часа, время в полете – 20 минут, - пояснили ее организаторы. – Вместе с туристами в вертолете находится экскурсовод, который рассказывает о достопримечательностях, флоре и фауне региона.

Дорого-богато Фото: Юлия БАРАНОВА

Конечно, после таких улетных цен осознаешь, что Cadillac Escalade ESV, рассчитанный на семь мест, можно снять «почти даром» - в среднем за 25 тысяч рублей в сутки. Но прокат Lamborghini в Сочи в начале сезона почти по цене вертолетов: от 60 до 110 рублей в сутки, в зависимости от модели. При этом арендатор должен внести залог - 100 тысяч рублей.

Небо зовет прыгнуть за 35 тысяч рублей

Одна из экстремальных новинок майских праздников – прыжки с парашюта. Свободный полет длиться 60 секунд, но за него надо отдать всю зарплату за месяц. Прыжок с инструктором стоит 25 тысяч рублей, а если в команду хотите добавить профессионального воздушного оператора, то 35 тысяч рублей.

Скрин видео: funsochi.ru

- В эту цену входят услуги аэропорта, самолет, оборудование, трансфер… Словом, все необходимое, - поясняют организаторы полетов.

Свободный полёт на воздушном шаре тоже не из разряда развлечений эконом-класса – 30-40 тысяч рублей. Аэростат то поднимается на 600 метров над землей, то снижается до верхушек деревьев. Обычно за один полет воздушный шар пролетает до 7 км. Чуть дешевле прогулка в небе на дирижабле – 25-30 тысяч рублей.

На яхте дешевле?

Морская вода в Сочи пока еще не парное молоко. Но это не отменяет прогулки на яхте. Наоборот, пока нет испепеляющей жары, короткое плаванье даже приятнее, чем летом. Цена вопроса – от 8 – 10 тысяч рублей в час. Как правило, на судне восемь мест для пассажиров.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что автопробег на 350 миллионов рублей шокировал жителей и туристов в Сочи. Шестнадцать Lamborghini прокатились по дорогам курорта.