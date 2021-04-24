Автопробег на 350 миллионов рублей шокировал жителей и туристов в Сочи

Скрин видео: @bruta1car

Автопробег на 320 миллионов рублей шокировал жителей и туристов в Сочи. Шестнадцать ярких Lamborghini прокатились по дорогам курорта.

- По самым скромным подсчетам стоимость этих спорткаров – от 350 миллионов рублей, - оценили специалисты по продаже эксклюзивных моделей автомобилей.

«Дефиле» элитных иномарок состоялось на дорогах в Олимпийском парке. Автомобили ехали неспешно, мигая фарами. Кстати, любители Lamborghini собираются в Сочи уже не в первый раз.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в город-курорт съехались владельцы со своими Lamborghini из разных уголков страны. Несколько машин пригнали из Москвы. У этих парней, как в новой песне Моргенштерна и Тимати, проблем в выборе между Ламбо или Фера, не возникает. Красоваться суперкарами на дорогах города-курорта мажоры будут несколько дней.