В Сочи предлагают авиаэкскурсию за 250 000 рублей

Фото предоставлено пресс-службой Кавказского заповедника

Хочешь захватывающих видов – плати! В Сочи запустили новую экскурсию, которая поражает не только пейзажами, но и ценами. Теперь туристы на курорте могут полетать на вертолете, посетить достопримечательности и сходить в музей за 250 000 рублей с пятерых. Именно столько человек вмещает вертолет, который и доставит туристов из Красной Поляны в Лагонаки и обратно.

- Сама экскурсия рассчитана на 2, 5 часа, время в полете – 20 минут, - пояснили в Кавказском биосферном заповеднике. – Мы ее только запустили, и она уже пользуется спросом. Вместе с туристами в вертолете находится и наш научный сотрудник, который и рассказывает о достопримечательностях и животном мире нашего региона. В Лагонаки для гостей приготовили снегоступы и поездки на собачьих упряжках. В конце экскурсии – музей туриста.