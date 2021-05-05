Стоянки забиты: кто и на каких авто приехал в Сочи на майские праздники

Стоянки у отелей и санаториев забиты под завязку машинами с иногородними номерами Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи 1 мая официально стартовал курортный сезон. В Прибрежном и Горном кластере отдыхают более 100 тысяч гостей. Тысячи туристов не испугались ни серпантина, ни возможных пробок на дорогах к морю и приехали в Сочи на собственных автомобилях. Стоянки у отелей и санаториев забиты под завязку машинами с иногородними номерами. Но не только кабриолеты и суперкары припаркованы у баз размещения.

Свободных парковочных мест нет Фото: Юлия БАРАНОВА

Хотя, многомиллионные иномарки с тремя семерками и другими красивыми номерами занимают большинство мест на стоянках фешенебельных отелей. Подавляющее большинство гостей, судя по кодам – из Москвы и Московской области. В меньшинстве приезжие из Санкт-Петербурга, Ростовской и Воронежской областей. Попадаются даже машины с номерами Красноярского и Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской области, Республики Алтай.

Львиную долю паркинга у гостиниц занимают машины каршеринга. Многие туристы предпочитают именно этот вариант, чтобы не обременять себя на отдыхе ремонтом авто, от которого никто не застрахован. У мини-отелей от двух звезд можно встретить машины отечественного автопрома, которые доехали до Сочи из Челябинской, Курганской или Тюменской областей.

В праздничные дни усилен мониторинг цен в средствах размещения. Многие санатории Сочи до трёх звёзд сдерживают стоимость отдыха с трёх разовым питанием и лечением на уровне 2019 года - от 1600 до 4000 тысяч рублей в сутки на человека. Динамическое ценообразование в отелях и санаториях Сочи более высокого класса спровоцировало скачек цен в сторону увеличения.

- При этом достигнута договорённость с отельерами расширить перечень бесплатных дополнительных опций: анимационные программы, комплименты в номерах, приветственные коктейли, услуги оздоровления, активности для отдыхающих с детьми, - рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

В апреле курорт посетили 350 тысяч туристов. В мае в Сочи ожидают рекордные показатели по числу гостей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи на майских праздниках туристы активно арендуют вертолеты и премиальные автомобили. Не менее популярны и другие дорогие развлечения – яхтинг, полеты на воздушном шаре и прыжки с парашютом. Отдыхающие не скупятся на развлечения и легко отправляются на авиаэкскурсии за 250 тысяч рублей.