Фото: пресс-службы Упрдор «Черноморье»

Пробок на подъезде к Сочи на майских праздниках не будет . На длинных выходных временно снимут режим реверсивного движения на четырех участках трассы А-147 в северном крыле курорта и в Туапсинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Сочи на майские праздники намерен принять более 200 тысяч туристов. Чтобы не создавать отдыхающим неудобств в дороге, принято решение временно снять реверсивный режим движения на 4 из 5 ремонтируемых участков трассы Джубга - Сочи. Причём, на пятом участке протяженность реверса будет сокращена в четыре раза - с 1,6 км до 400 метров.

— К сожалению, на последнем, пятом участке реверсивного движения - в районе села Дедеркой Туапсинского района на км 69 — 70 километре - целиком убрать реверс не представляется возможным, не выходя за рамки срока завершения этапа работ - 31 мая, — пояснили в пресс-службе.

Представитель пресс-службы обратил внимание, что уже 12 мая реверсивные временные схемы движения на участках возобновят свою работу до 31 мая.

Во время летнего курортного сезона: уже с 1 июня и по 15 сентября 2021 г. реверсивное движение на автодороге А-147 Джубга-Сочи в дневное время будет отсутствовать: никаких плановых работ непосредственно на проезжей части, вызывающих необходимость ввода реверса, во время светового дня производиться не будет. Исключением могут стать лишь ночные реверсы или проишествия чрезвычайного характера.

КОНКРЕТНО

На трассе А-147 Джубга – Сочи сейчас идут работы по устройству подпорных стен на участках 69 – 70 км и на 72 км (посёлок Дедеркой в Туапсинские районе), а также на 157 — 158 (микрорайон Уч-Дере в Лазаревском районе Сочи).

Реконструкция подпорных стен ведется на 132 км (поселок Головинка в Лазаревском районе Сочи), а на 90 – 91 км идёт реконструкция моста (микрорайон Макопсе в Лазаревском районе Сочи).

БУДЬ В КУРСЕ

Летом 2020 года правительство РФ включило планируемую к строительству трассу Джубга—Сочи в опорную сеть российских дорог. Таким образом, дорогостоящий проект из разряда несбыточных перешел в статус долгосрочных.

Скоростной дублер А 147 Джубга — Сочи, намечено построить за пределами береговой полосы и жилой застройки, в обход крупных населенных пунктов с учетом рельефа местности и границ Сочинского национального парка.

Реализацию проекта намечено начать не ранее 2025 года. По предварительным оценкам, стоимость скоростной трассы-дублера обойдется в 2,4 триллиона рублей.

В Сочи на майских число автомобилей значительно увеличится. Сюда на машинах приедут туристы со всей страны. Чтобы избежать пробок в самых проблемных местах - в сторону Адлера, на улице Донской, на Курортном проспекте, будут предприняты дополнительные меры.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на майские праздники в Сочи снимут ограничения на дорогах. С 1 мая количество рейсов в Сочи из Краснодарского края увеличится в два раза.