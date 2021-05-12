Ночь музеев в Краснодаре 2021: программа мероприятий

Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края

Ночь музеев в Краснодаре 2021 состоится 15 мая. Из-за того, что на Кубани действует режим повышенной готовности, акция пройдет в онлайн-формате. Так уже было год назад. Тогда из-за пандемии коронавируса все мероприятия проводились в сети. Сейчас ситуация повторилась.

Ночь музеев в Краснодаре 2021 станет одним из главных культурных мероприятия в жизни региона этой весной. Любой желающий сможет принять участие в мастер-классах и выставках и посетить экскурсии. Они синхронно начнутся в 14:00.

Например, в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко запланирован цикл презентация «Фонд редких изданий» и «Архив музей». За трансляциями из учреждения можно будет следить на официальной странице в инстаграме.

В рамках акции Ночь музеев в Краснодаре 2021 сотрудники учреждения расскажут о таких редких изданиях, как бытование, реставрация и особенности. Участники мероприятия познакомятся с редкими работами известных художников Николая Фешина, Александра Орловского, Ильи Репина и Роберта Фалька.

Любители науки и техники погрузятся в мир произведений об автомобилях и космосе. Также музей подготовил экскурсию к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Участники акции увидят икону и портреты кавалеров ордена Александра Невского, которые находятся в музее.

Начало онлайн-трансляции из Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко намечено на 14:00.

Обширную программу мероприятий к акции Ночь музеев в Краснодаре 2021 подготовил краевой выставочной зал изобразительных искусств. Основная тема мероприятия звучит как «Больше, чем музей». Музей обещает участникам новые формы и жанры. Особое внимание в музее уделили проекту «История китайской живописи». Следить за акцией Ночь музеев в Краснодаре 2021 в краевом выставочном зале изобразительных искусств можно будет в фейсбуке, вконтакте и инстаграме.

Программа мероприятия учреждения:

Также в 14:00 начинается акция Ночь музеев в Краснодаре 2021 в историческом парке «Россия – моя история». Слоганом мероприятия стала фраза «Больше, чем друзей». Сотрудники музея намерены обратить внимание участников акции на культурные ценности учреждения, а также научные и технические достижения людей в разных сферах. Прямая трансляция мероприятий из исторического парка «Россия – моя история» будет вестись в фейсбуке и инстаграме.

Полная программа мероприятий учреждения:

Также в 14:00 начнется акция Ночь музеев в Краснодаре 2021 в «Кубанькино». Организаторы мероприятия запланировано огромный лекторий для участников. Он получил название «На пороге вечности…». Прямая трансляция из учреждения будет вестись в инстаграме.

Полный список мероприятий в «Кубанькино»: