Исчез за день до допроса: в России установили памятник самому разыскиваемому партийному функционеру СССР

Бюст Погодину установили на площади в центре Геленджика.

На курорте открыли памятник первому секретарю Геленджикского горкома КПСС Николаю Погодину. Бюст, вылитый из бронзы, появился на площади в центре города – монумент расположился рядом с кинотеатром «Буревестник». Стоит сказать, что в Геленджике уже есть площадь, названная в честь Николая Погодина, и многие местные жители не понимают, за что ему решили поставить еще и бюст.

Дело в том, что первый секретарь Геленджикского горкома КПСС бесследно исчез больше 38 лет назад. Причем, как полагает следствие, пропал он аккурат за день до вызова в кабинет к силовикам. Ему хотели задать вопросы по громкому делу, в числе которых проходила известная королева курортной мафии Железная Белла.

В Геленджике уже открыта площадь в честь Погодина.

Начальница геленджикского общепита попала под расстрельную статью, когда вскрылась громадная коррупционная схема. В 1983 году ее обвинили в расхищении социалистической собственности на беспрецедентную по тем временам сумму в один миллион рублей. Махинаций, благодаря которым жизнь простых работяг (но в первую очередь – ее самой!) из геленджикского общепита раскрасилась яркими красками, было придумано великое множество. Начиная от разбавления сметаны водопроводной водой, до срезания стандартных порций.

Когда Железную Беллу арестовали, первым забеспокоился как раз Николай Погодин, тогдашний хозяин Геленджика. Понимая, какая участь его ждет, он скрылся, да так удачно, что найти его так и не удалось.

- Правоохранители прочесали буквально каждый сантиметр земли в Геленджике. Но никаких следов Погодина не нашли, - говорит помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин. - Недавно появилась информация, что Погодин мог осесть в одной из среднеазиатских республик.

Розыск Погодина не увенчался успехом, а в 90-е годы и вовсе прекратился.

Поговаривают, что за пару дней до исчезновения Николая Погодина застали за странным занятием. Во дворе горкома он что-то тщательно сжигал – может, письма, а может - какие-то документы. По одной из версий, исчезнуть его заставил сам первый секретарь краснодарского крайкома КПСС Сергей Медунов, чье кресло после разоблачения Железной Беллы сильно покачнулось.

Стоит сказать, что в обвинительном заключении имя Погодина все же фигурирует – «из полученных денег Берта Бородкина (Железная Белла – Авт.) сама передавала взятки ответственным работникам Геленджика за оказанное содействие и поддержку в работе… Так, за период последних двух лет было передано секретарю горкома партии Погодину ценностями, деньгами и продуктами на 15 000 рублей».

Розыск Погодина не увенчался успехом, а в 90-е годы и вовсе прекратился.

Николай Погодин.

- После развала Союза его персона перестала быть интересна органам, - добавляет Антон Лопатин. – И дело исчезнувшего 1-го секретаря горкома было прекращено...

И вот спустя 40 лет в Геленджике решили установить бюст бывшему главе города.

- Во-первых, информация о Погодине, как о якобы фигуранте громкого уголовного дела по обвинению высшего руководства Краснодарского края во взятках и коррупции начала 1980-х годов, официальными документами не подтверждена, - объясняют свое решение в мэрии курорта. – Во-вторых, за время работы Погодина на своем посту первого секретаря были построены немало объектов, которые функционируют до сих пор.

В те годы появились мосты через реки, объездные дороги в обход Кабардинки и Геленджика, дороги на перевалах Михайловский и Пшадский, очистные сооружения, городская канализация, котельные, разведаны месторождения минеральных вод. В это время в городе построили несколько школ, детских садов, 4-этажную больницу, родильный дом.

- Самые значимые объекты курорта созданы по инициативе и при непосредственном участии Николая Федоровича: магистральные газо- и водопроводы, аэропорт с новым полотном взлетно-посадочной полосы и здание аэровокзала, новый автовокзал, заложено строительство морвокзала, - добавляют в администрации курорта. - Построены также кинотеатр «Буревестник», здание почты и телеграфа. Были решены вопросы морского транспортного сообщения Геленджика с Новороссийском, Туапсе, Сочи и внутреннее морское сообщение.

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