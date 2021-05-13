Потеплеет до +31: Краснодарский край 14 мая может побить температурный рекорд 36-летней давности

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Синоптики уже не первый день предупреждают о жаре, которая ожидается на территории Кубани. Уже 13 мая в крае стало заметно теплее - отметки растут с каждым часом, словно готовят жителей к завтрашнему пеклу. В пятницу, 14 мая, в регионе мы ощутим максимальный прогрев. Судя по отметкам, наступит сразу июль! Температура подскочит до +31 - и это только в тени.

Стоит сказать, что волна тепла накрыла сразу несколько регионов страны, в том числе и северные. В ЯНАО и Санкт-Петербурге установлены новые температурные рекорды. Велика вероятность, что их примеру последуют и кубанские города.

Обновить абсолютный максимум готовятся Армавир и Краснодар. Согласно метеорологическим летописям, 14 мая 1985 года в этих городах был в последний раз обновлен температурный рекорд.

- 36 лет назад в Армавире зафиксировали 31,3 градуса, в Краснодаре отметки были выше - 32,2 градуса, так что кубанской столице будет сложнее поставить рекорд тепла, - «Комсомольской правде» - Кубань» в метеослужбе.

Стоит сказать, что на Красной Поляне 14 мая регистрировали отметки даже выше. Прежнее достижение принадлежало 1961 году и составляло +32,8°. Но этот рекорд вряд ли в 2021-м будет побит.

НА ЗАМЕТКУ

А если солнечный удар?

В такое пекло велик риск получить солнечный удар. Самые явные признаки - сонливость, вялость, тошнота, головная боль, вплоть до потери сознания. При первых признаках солнечного удара лучше вызвать скорую помощь и помочь человеку самостоятельно до ее приезда.

Если человеку стало плохо, то обязательно его надо переместить в тенек или другое прохладное место, уложить, подложить под ноги валик, расстегнуть или снять сдавливающую одежду, дать воды.

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