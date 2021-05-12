На Краснодарский край идет «красная жара»

С каждым днем температура на термометрах растет. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Самая холодная ночь мая позади. Если в Краснодаре температура держалась на отметке около 10 градусов, то в южных предгорьях отметки опустились до нуля, в некоторых районах отмечалось - до минус двух градусов. К счастью, март, который пришел в середине мая, - явление кратковременное. Уже через пару дней на Кубань придет «красная жара».

Сейчас облака в небе над регионом начинают редеть, дожди постепенно прекращаются, а температура начнет расти. Однако пока показания термометров останутся на несколько градусов ниже нормы. Но к концу недели все изменится.

- До конца текущей недели будет наблюдаться преимущественно устойчивая майская погода. Осадков не ожидается, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела Территориального центра мониторинга ЧС Александр Колесник. - Температурный фон будет активно расти, максимальный прогрев мы ощутим уже в эту пятницу, 14 мая.

В регионе прогнозируется аномальное отклонение от каких-то средних значений, и температура воздуха будет превышать норму. Судя по отметкам, наступит сразу июль! Вместо нынешних 15-14 градусов температура подскочит до +31. И это при том, что так жарко будет в тени.

У моря отметки будут более комфортные - около 26-28 градусов. Сейчас температура на Черноморском побережье выше 15-16 градусов не поднимается. К выходным вода успеет прогреться всего лишь на пару градусов, но это не может не радовать отпускников.

- Опасных погодных явлений в крае до конца недели не прогнозируем, - добавляет Александр Колесник. - Но в утренние и ночные часы из-за повышенной влажности может появиться туман и, соответственно, ухудшиться видимость.

В начале и в конце грядущей недели не обойдется без осадков - ливни с грозами будут сопровождать жителей и гостей края. Но будет небольшой перерыв, когда кубанцы смогут насладиться ясной погодой.

- Ожидаем температурные качели. С 26-28 градусов отметки упадут до +20-22 - такие значения будут в середине недели. Но уже к выходным станет теплее - 25-27 градусов, - отмечает «КП» - Кубань» начальник отдела Территориального центра мониторинга ЧС Александр Колесник.

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