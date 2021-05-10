На Кубани 14 мая ожидается аномальная жара до +31 градуса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Кубани уже давненько не припомнят, чтобы в середине мая ходили в куртках. Но природа то и дело преподносит сюрпризы. Сначала дожди и резкое снижение температуры, а накануне синоптики и вовсе огорошили - в некоторых районах Краснодарского края ударят заморозки. Причем ожидаются они в ночь на 11 мая - те, кто засеял свой огород, сейчас стараются укрыть растения и деревья, чтобы спасти.

Но, как удалось узнать «КП» - Кубань», похолодание хоть и будет сильным, но все же ожидается кратковременным. Уже с пятницы, 14 мая, с опережением климатического графика на 2 недели, словно компенсируя жителям региона ненастный старт месяца, начнется метеорологическое лето. Причем, судя по отметкам, наступит сразу июль!

На Кубани прогнозируют аномальную жару. Вместо нынешних 10-13 градусов отметки подскочат до +31. Именно так воздух прогреется в центральной части региона, в частности, в Краснодаре. На побережье температура будет чуть ниже - около 26 градусов. При этом ветра почти не будет, осадков тоже не ожидается.

НА ЗАМЕТКУ

Когда приходит жара, в первую очередь недомогание начинают ощущать люди с вегетососудистой дистонией. Настоятельный совет гипертоникам - не выходить в самое пекло на улицу!

- Из-за высокой температуры учащается сердцебиение и соответственно повышается давление, - говорят «КП» - Кубань» медики. - Нестабильный геомагнитный фон и повышенная температура очень сильно влияют на наши сосуды. Даже у относительно здоровых людей могут случаться так называемые вегетативные кризы.

Кстати, не пропускайте прием лекарств, прописанных вам врачом, хотя бы в жару! Помните, что при гипертонии таблетки нужно пить постоянно, а не только в моменты ухудшения состояния.

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