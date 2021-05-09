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Общество9 мая 2021 15:45

До минус двух. Синоптики огорошили жителей Кубани прогнозом на Радоницу

В Краснодарском крае уже объявлено экстренное предупреждение
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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До минус двух. Синоптики огорошили жителей Кубани прогнозом на Радоницу

До минус двух. Синоптики огорошили жителей Кубани прогнозом на Радоницу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прогноз погоды в Краснодарском крае на Радоницу 2021. Жители Кубани уже давно привыкли к капризам природы. Этой весной суточные перепады температуры в регионе доходили до 30 градусов. Метеозависимые жители запасались таблетками от головной боли и старались не выходить из дома.

Сейчас погода бросает новый вызов жителям Краснодарского края. В ближайшее время столбики термометров в регионе стремительно рванут вверх. Конечно, перепад температур будет не так весомым, как еще в марте, но тоже существенным. Он составит порядка 15 градусов.

«КП» – Кубань» узнала прогноз погоды в Краснодарском крае на Радоницу 2021.

Если сейчас в большинстве районов Кубани воздух прогрелся до 15-20 градусов, то уже завтра температура опустится на 15-17 значений.

- Ожидается возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий. Они могут быть связаны с повреждением и полной гибелью сельскохозяйственных культур, повреждением цветущих почек ранних косточковых культур, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По прогнозам специалистов, прогноз погоды в Краснодарском крае на Радоницу 2021 неутешительный. 10 и 11 мая температура может опуститься ниже нуля в юго-восточных и предгорных районах Краснодарского края.

Поэтому специалисты рекомендуют аграриям принять меры по защите насаждений. Иначе есть риск повреждений части цветков. В частности, специалисты рекомендуют укрыть растения полимерной пленкой.

Отметим, что на территории Краснодарского края продолжают действовать сразу три штормовых предупреждения. В частности, на Кубани ожидается сильный дождь и формирование смерчей над Черным морем, а также сход лавин в горах на высоте свыше двух тысяч метров, за исключением Сочи.

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