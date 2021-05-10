То заморозки, то адское пекло: синоптики прогнозируют экстремальные перепады погоды на Кубани

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Начало мая порадовало теплом жителей Кубани. Зябнуть, как в конце апреля, не пришлось - и шашлыки удалось пожарить, и куличи посвятить при отличной погоде. Чего говорить, на побережье солнце было таким активным, что море в Сочи прогрелось до рекордной температуры +17 градусов. Счастью отдыхающих не было предела! Но, увы, все испортил циклон, который принес в регион похолодание и дожди.

Температура во всех районах Кубани упала на десять, а местами и на 15 градусов. Более того, на Радоницу ожидаются настоящие заморозки. 10 и 11 мая температура может опуститься ниже нуля в юго-восточных и предгорных районах края. Адыгею так и вовсе засыпало снегом. Но уже на этой неделе ожидаются экстремальные перепады погоды.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сразу после Радоницы в регионе начнет стремительно расти температура. Если во вторник, 11 мая, прогнозируют 10-12 градусов тепла днем, то к пятнице, 14-го числа, жара будет зашкаливать под +30. На побережье, правда, отметки будут чуть ниже - около 26 градусов.

Но все же такие температурные качели неприятно отразятся на самочувствии кубанцев. Чтобы как можно легче перенести «температурные качели», в Центре медицинской профилактики советуют снизить физическую нагрузку и избегать нервотрепки. Словом, если планировали заняться огородом или прибраться дома, то лучше отложить эту затею на пару дней. По возможности стоит перенести и поездки, особенно, если путь не близкий.

- Очень важен качественный полноценный сон - засыпайте как можно раньше, чтобы организм успел восстановиться, - говорит«Комсомольской правде» - Кубань» врач-методист Центра медицинской профилактики регионального минздрава Александр Горячев. - Также лучше отказаться от жирной, острой и тяжелой пищи, избегать переедания.

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