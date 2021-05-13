У моря не протолкнуться: главный променад Сочи забит туристами

На набережной Фото: Юлия БАРАНОВА

Сочинцев больше всего поражает, какое у туристов нежное отношение к морю. Курортники иначе его как «морюшко» не называют. И готовы на берегу проводить все дни напролет. Потому на главной Приморской набережной жизнь кипит от рассвета до глубокой ночи. В Сочи за первую декаду мая отдохнули более 230 тысячи туристов. И, судя по числу гостей на главном променаде, весну Сочи завершит с рекордными показателями. В прогулочной зоне уже по-летнему многолюдно, часть гостей уехала, но общий наплыв отпускников остался.

Все столики в кафе заняты Фото: Юлия БАРАНОВА

Мы провели мини-опрос гуляющих и загорающих туристов. На вопрос – что на набережной для них главное, кроме бесконечной морской глади и теплого бриза, отвечали по-разному.

- Волшебные закаты, - поделились гости из северной столицы. – Мы привезем из недельного отпуска, наверное, целый альбом ярких южных закатов. У нас на такого не увидишь.

Хоть ножки помочить! Фото: Юлия БАРАНОВА

- Пиво, раки и столик с красивым видом, - откровенно рассказал турист из Твери Максим Рыков. – А еще черноморские мидии под белым соусом. Я сегодня их и заказал – сразу две порции.

- А для меня главное счастье – рыбалка, - признался турист из Воронежа Иван Коноплев. – Я все дня напролет провожу с удочкой и иногда выезжаю рыбачить на небольшом катере, который арендую в Сочи.

Майское море Фото: Юлия БАРАНОВА

На набережной заполнены все места в кафе, заняты все лавочки и свободных лежаков практически уже не осталось. Не чувствуется, что лето близко, оно в Сочи уже пришло. Днем при температуре выше 22-25 градусов сгореть на набережной можно за час. Поэтому бывалые туристы захватывают с собой на прогулку у моря не только купальник или плавки, но и солнцезащитный крем с темными очками. Июнь… Ну почти.

От Приморской набережной - до Театральной площади - самый популярный экскурсионный маршрут Фото: Юлия БАРАНОВА

Сейчас в Сочи туристов принимают 975 средств размещения, рассчитанные на 137 тысяч мест. Самый высокий процент загрузки отмечен в санаториях и крупных гостиничных комплексах 4-5 звезд, где есть бассейны с подогретой морской водой и СПА.

Туристов как летом Фото: Юлия БАРАНОВА

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи за майские праздники отдохнули свыше 232 тысяч туристов. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.