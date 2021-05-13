Краснодарские хирурги удалили жителю Новороссийска две раковые опухоли сразу

Краснодарские онкологи удалили пациенту сразу две опухоли - в брюшной полости и на левом бедре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хирурги Краснодарского Краевого онкологического диспансера №1 удалили за один раз две злокачественные опухоли пациенту, поступившему из Новороссийска.

В Краснодарский онкодиспансер жителя города-героя направили врачи местной больницы сразу после того, как обнаружили у него злокачественное новообразование в животе.

Мужчина не сразу обратился к врачам, хотя чувствовал себя плохо почти два года. Как это обычно и бывает, посчитал, что слабость и недомогание как-нибудь сами рассосутся. Но, увы…

После очередного приступа острой боли родственники вызвали «скорую». Больного госпитализировали, провели ультразвуковое обследование и выявили опухоль. Пациента срочно направили в Краевой онкодиспансер №1.

- Лабораторные исследования показали, что новообразование в области брюшной полости злокачественное и имеет немалый размер – 22 на 20 см, - поделился подробностями завотделением общей онкологии КОД №1 Роман Коньков.

Хирург также рассказал, что у пациента на левом бедре обнаружили еще одну опухоль размером 20 на 10 см, которая была заметна при простом визуальном осмотре.

Было принято решение оперировать две опухоли сразу. Бригада хирургов онкодиспансера провела успешную операцию, которая длилась более трех часов. Сейчас жизни новороссийца ничего не угрожает, он восстанавливается после операции.

Ранее «КП» -Кубань» писала о том, что краснодарские онкологи удалили пациентке 10-килограммовую опухоль яичника, которая заполнила собой всю брюшную полость.