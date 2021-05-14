Ночь музеев 2021 в Сочи: программа мероприятий

Ночь музеев в этом году пройдет в онлайн-режиме
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
15 мая состоится Ночь музеев 2021 в Сочи . Пока в регионе действует режим повышенной готовности, акция, как и в прошлом году, пройдет в онлайн-формате.
Музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения будут работать в вечернее и ночное время.
Ночь музеев 2021 в Сочи одно из значимых культурных мероприятия курорта в этом году. Во всех учреждениях старт назначен на 14:00. Любой желающий сможет принять участие в викторинах, мастер-классах, выставках и посетить экскурсии.
Например, в Музее истории города Сочи запланирована обширная программа. За трансляциями можно будет следить на их официальной странице в инстаграме.
В рамках акции Ночь музеев 2021 в Сочи сотрудники учреждения покажут:
14.00 - видеосюжет «Привет, Вселенная! От гравитации до ракеты», где под руководством Романа Соколовского будет представлен театр кукол «Саквояж»;
15.00 – видеосюжет «Путешествие в историю науки по улицам Сочи»;
16.00 – онлайн-выставка «Земной путь к орбите», здесь участники смогут увидеть предметы космической тематики из фондов музея;
17.00 – видеоэкскурсия «Мне приснился шум дождя…» о летчике-космонавте Виталии Севастьянове;
18.00 – онлайн-викторина «Гагарин в Сочи»;
19.00 – видеоэкскурсия «Орбита здоровья» расскажет о реабилитации космонавтов в здравницах курорта;
20.00 – видеосюжет «Путешествие в историю науки по улицам Сочи», часть 2;
Начало онлайн-трансляции из Музея истории города Сочи намечено на 14:00.
Сочинский художественный музей имени Дмитрия Жилинского тоже запланировал ряд интересных мероприятий. В учреждении с 14:00 до 22:00 онлайн участники смогут увидеть и услышать: основные принципы научной реставрации и консервации произведений искусства; виртуальную выставку работ Петра Оссовского из коллекции музея; виртуальную выставку акварельных работ известных художников России;
Свою программу мероприятий к акции Ночь музеев в Сочи 2021 подготовил музей истории Адлерского района. В онлайн-формате там можно увидеть:
17.00 – виртуальная презентация "Александр Невский – защитник земли русской";
18.00 – видеосюжет "Нить, связующая время";
19.00 – видеосюжет "Кадры из прошлого";
20.00 – видеосюжет "Все под контролем";
21.00 – видеосюжет "История одного предмета".
Следить за акцией Ночь музеев в Сочи 2021 можно будет в фейсбуке, вконтакте и инстаграме.
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В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко запланирован цикл презентация «Фонд редких изданий» и «Архив музей». За трансляциями из учреждения можно будет следить на официальной странице в инстаграме (продолжение)