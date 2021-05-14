Так жарко было 36 лет назад: В Краснодаре побит температурный рекорд

Жара в Краснодаре аномальная.

14 мая в кубанской столице воздух прогрелся до небывалых температурных значений. Это отметили и жители Краснодара, которые с самого утра запасались водой, и синоптики, которые подтвердили - рекорд есть! Как удалось узнать «КП» - Кубань», в краевом центре был побит температурный рекорд 36-летней давности.

- 14 мая 2021 года в Краснодаре зафиксирован новый исторический максимум - воздух прогрелся до +32,6 °С. Разрыв небольшой - прошлое значение было 32,2 градуса, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела краснодарского гидрометцентра Светлана Попова. - Несмотря на то, что жарко было и в восточных районах края, более нигде температурных рекордов не зафиксировано.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», отклонение от нормы составило порядка двух градусов.

Отметим, что самый теплый май на Кубани был в 2013 году - именно тогда было много непривычно жарких дней. Средняя температура в мае 8 лет назад была 21,7 градуса. Самый холодный май был зарегистрирован аж в 1919 году со средним значением 13,3 градуса. За 102 года эта отметка побита так и не была.

Напомним, недавно метеослужбы огорошили прогнозом на следующую неделю - жителей России ждет небывалый зной. Синоптики рассказали «КП» - Кубань», будут ли кубанцы изнывать от рекордной за 100 лет жары.

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