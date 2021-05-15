Три года с открытия Крымского моста: 10 фактов о легендарном сооружении

Крымский мост Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три года назад, 15 мая, официально открыли Крымский мост. Он соединил Краснодарский край и полуостров. С мая 2018 года добираться в Крым стало проще в разы. Ведь до этого людям приходилось переправляться на пароме, что занимало много времени. А летом на паром выстраивались огромные очереди. Но уже ровно три года проблем с тем, как добраться в Крым, нет.

Открывал Крымский мост сам Владимир Путин - он первым проехал по нему на КамАЗе. А потом уже помчались по транспортному переходу и все остальные.

В день рождения Крымского моста собрали 10 фактов о нем.

Мост пытались строить при Сталине

Вообще же, соединить Крым и Таманский полуостров хотел еще князь Глеб в 1046 году. Но в те времена сделать это было очень сложно. Мост мог бы появиться и во времена Николая II, но началась русско-японская война, а затем Первая мировая, и идею строительства пришлось отложить.

Автомобильная часть моста (слева) и железнодорожная (справа) должны были сливаться воедино уже над волнами пролива. Фото: kerch-most.ru Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/26501/3369433/

Потом и Иосиф Сталин поднимал вопрос большой стройки. У него возникла идея совместить реконструкцию железнодорожных путей Крыма, Кубани и Кавказа со строительством моста через Керченский пролив. Тогда хотели протянуть ветку от Херсона по территории Крыма на Керчь, затем через мост на Новороссийск и далее, вдоль всего Черноморского побережья, в грузинский Поти. Советская индустрия тех лет не могла обеспечить строительство моста необходимыми металлоконструкциями, решено было заказать их в Германии. И мост начали строить. Но в феврале 1945 года под напором льда, пришедшего из Азовского моря, он начал разрушаться. А в 1950 году строительство было свернуто.

У моста имеется свой живой талисман - кот Мостик

Он появился на стройке котенком, когда рабочие только начали возводить конструкции. Котик является самым популярным животным в России и даже имеет свою личную страницу в Instagram.

У моста есть свой живой талисман - кот Мостик Фото: Анна САДОВНИКОВА

Самый длинный мост Европы

Длина Крымского моста - 19 км, из которых 11,5 км пролегают по суше, в частности, по острову Тамань, а 7,5 км над морем. Он - самые длинный мост Европы.

Крымским мост - самый длинный мост Европы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За первые сутки после открытия автодорожной части по Крымскому мосту проехало более 20 тысяч авто

Дата "15 мая 2018 года" навеки вписана в скрижали новейшей истории России: президент РФ Владимир Путин в 15:00 торжественно открыл автодорожную часть Крымского моста. А на следующий день по нему поехали и все желающие. За первые сутки после открытия автодорожной части по Крымскому мосту проехало более 20 тысяч авто.

Май 2018 года, едут первые автомобили по мосту Фото: Артём ГНАТЕНКО

Мосту выбирали название всей страной

По результатам публичного онлайн-голосования в конце 2017 года Крымский мост получил свое название. Вариант «Крымский мост» понравился 64% участвовавших в опросе. Вторым по популярности был «Керченский мост», а третьим вариантом стал - «Мост воссоединения».

Крымский мост вечером Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два в одном

Кроме автомобильного моста, в 2019 году создали и железнодорожный, который тянется параллельно.

Рядом с автомобильным мостом идет и железнодорожный. Фото: Крымский мост

В честь Крымского моста выпустили памятную монету

В честь Крымского моста банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей с изображением достопримечательности. Ее тираж - 2 млн штук. На оборотной стороне денежного знака находится рельефный рисунок судоходных арок (там изображены ключевые элементы моста на фоне карты полуострова и расходящихся лучей).

Памятная монета

Под мостом могут проходить суда и корабли высотой до 35 метров над ватерлинией

А первый корабль под строящейся аркой моста прошел осенью 2017 года. Это был десантный корабль «Азов». Военные и моряки, проходя под аркой, поприветствовали мостостроителей с палубы корабля.

Под мостом ходят корабли Фото: Виталий ПАРУБОВ

Мосту не страшны землетрясения

Землетрясение в 9,1 балла мосту не страшны. Он выдержит даже сейсмическую активность.

Мост выдержит все Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Про Крымский мост сняли фильм

1 ноября 2018 года состоялась премьера первого фильма про строительство моста «Крымский мост. Сделано с любовью!» от тандема Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян. Фильм начинается с воспоминаний о разрушении Керченского железнодорожного моста. Он существовал в 1944-1945 годах, именно по нему советская делегация возвращалась с Ялтинской конференции, а через неделю после этого, 18 февраля 1945 года, лед, нагнанный ветром из Азовского моря, разрушил опоры. Свидетелем этого события в фильме становится мальчик Талиб, которого разрушенный мост разъединил с его первой любовью.