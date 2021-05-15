Град и гроза: на Кубани «красную жару» сменит ливень с ледяной крупой

На Кубань движется непогода Фото: Юлия БАРАНОВА

16 мая в Краснодаре воздух прогреется до аномальных температурных значений. Многие Жители и гости краевого центра из-за жары не выходят из дому, где кондиционер включён на максимум. Но самым сильным зной будет восточной половине Краснодарского края – до 33 градусов!

На ближайшие сутки в Краснодаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный и восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от 15 до 17°С, днем от 30 до 32°С.

Сухая погода будет и на остальной территории Кубани. Температура воздуха предстоящей ночью от 13 до 18°С, в юго-восточных предгорьях от 8 до 13°С, днем от 26 до 31°С, местами в восточной половине края до 33°С.

На Черноморском побережье синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный с переходом днем на юго-восточный и южный 5-10 м/с, днем на участке от Анапы до Джубги местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью от 11 до 16°С, днем от 25 до 30°С.

Но на последующие двое суток погода готовит неприятные сюрпризы: дождь, грозу и даже град.

- Ветер подует западной четверти 5-10 м/с, днем и при грозе местами порывы 12-17 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха в ночные часы 17 мая – от 12 до 17°С, 18 мая – от 10 до 15°С.

Днем 17 мая температура воздуха будет в пределах 22-27°С, 18 мая – от 20 до 25°С. На Черноморском побережье переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами порывы 9-14 м/с. Дневная температура воздуха в течение двух дней от 19 до 26°С.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре побит температурный рекорд. Несмотря на то, что жарко было и в восточных районах края, более нигде температурных рекордов не зафиксировано.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», отклонение от нормы составило порядка двух градусов.

Отметим, что самый теплый май на Кубани был в 2013 году - именно тогда было много непривычно жарких дней. Средняя температура в мае 8 лет назад была 21,7 градуса. Самый холодный май был зарегистрирован аж в 1919 году со средним значением 13,3 градуса. За 102 года эта отметка побита так и не была.