Пять опасностей, которые подстерегают туристов на пути к одному из самых высоких водопадов России

Водопад Поликаря Фото: Юлия БАРАНОВА

Самый высокий водопад в горах Сочи – водопад Поликаря. Здесь хрустально чистая вода падает с 70-метровой высоты. Но добраться до этой феерии брызг пешком совсем непросто. Сложность маршрута, протяженностью 5,2 километра, высокая. Набор высоты – 465 метров. Рассказываем, к каким возможным опасностям надо подготовиться неопытным туристам, чтобы не испортить свой поход.

Здесь еще не растаяли снежники Фото: Юлия БАРАНОВА

Тропа начинается на высоте 960 метров над уровнем моря.

Выбираем самый сложный маршрут! Фото: Юлия БАРАНОВА

Сначала она очень комфортная - идет через лесу.

Начало маршрута - через лес Фото: Юлия БАРАНОВА

Но нельзя терять бдительность.

Нижний "хвост" водопада Фото: Юлия БАРАНОВА

Туристов здесь ходит немало, однако из-за очередного поворота могут вырулить и мотоциклисты и экстремалы на багги.

Туристы на гроных мотоциклах Фото: Юлия БАРАНОВА

Это первая возможная опасность в пути.

Вторая – собаки. Туристы берут с собой на прогулку не только безобидных шпицев или терьеров, но и питомцев бойцовских пород. Они чувствуют себя свободными в природной стихии. Носятся без поводков и намордников, лают на весь лес.

Туристы берут с собой собак Фото: Юлия БАРАНОВА

Проходящие мимо туристы с рюкзаками могут вызвать у собак неправильные ассоциации, поэтому лучше пропустить шумную компанию вперед, так спокойнее.

Лопух уже зацвел Фото: Юлия БАРАНОВА

Лес, а вместе с ним и тень, очень быстро заканчиваются.

По дороге к водопаду можно встретить несколько ручьев Фото: Юлия БАРАНОВА

Зеленая тропа постепенно переходит в желтую, по уровню сложности, а затем – в красную. Почему многие туристы сходят с маршрута после первого серьезного подъема?

При желании можно окунуться в лесную купель Фото: Юлия БАРАНОВА

Они устаивают привал, падая в изнеможении прямо у тропы.

До снежных шапок рукой подать Фото: Юлия БАРАНОВА

Люди просто не выдерживают третьей опасности летнего похода - жары. В горах сейчас безветрие и пекло выше 30 градусов. Чувствуешь себя картофельной долькой во фритюрнице.

В поход - как на пляж Фото: Юлия БАРАНОВА

Многие идут в поход в купальниках, мужчины просто оголяют торс, но и это не спасает. Чтобы справиться с жарой, туристы не должны забывать солнцезащитный крем и очки, головной убор и воду.

Туристы раздеваются, но это не спасает Фото: Юлия БАРАНОВА

Еще одна опасность - каменистые спуски.

Поднимаемся все выше Фото: Юлия БАРАНОВА

Местами крутизна склонов приближается к 45 градусам. И если стать на камни, можно далеко укатиться.

Туристы идут группами Фото: Юлия БАРАНОВА

Чтобы этого не произошло, нужна специальная обувь для треккинга. В шлепках в поход категорически нельзя.

Май - время одуванчиков Фото: Юлия БАРАНОВА

Летний кавказский лес – это аромат свежей зелени и гомон птиц.

Место отдыха Фото: Юлия БАРАНОВА

Но примерно на высоте 1200 метров деревья расступаются, и начинается царство слепней. Мы видели, как туристы поднимаются, не переставая обмахиваться. Мухи каждую секунду норовят укусить.

Виды на маршруте завораживают Фото: Юлия БАРАНОВА

- Зато клещей, по сравнению, со средней полосой России в горах Сочи практически нет, - во всем ищут позитив бывалые туристы.