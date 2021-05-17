Пять опасностей, которые подстерегают туристов на пути к одному из самых высоких водопадов России

Водопад Поликаря
Фото: Юлия БАРАНОВА
Самый высокий водопад в горах Сочи – водопад Поликаря. Здесь хрустально чистая вода падает с 70-метровой высоты. Но добраться до этой феерии брызг пешком совсем непросто. Сложность маршрута, протяженностью 5,2 километра, высокая. Набор высоты – 465 метров. Рассказываем, к каким возможным опасностям надо подготовиться неопытным туристам, чтобы не испортить свой поход.
Здесь еще не растаяли снежники
Фото: Юлия БАРАНОВА
Тропа начинается на высоте 960 метров над уровнем моря.
Выбираем самый сложный маршрут!
Фото: Юлия БАРАНОВА
Сначала она очень комфортная - идет через лесу.
Начало маршрута - через лес
Фото: Юлия БАРАНОВА
Но нельзя терять бдительность.
Нижний "хвост" водопада
Фото: Юлия БАРАНОВА
Туристов здесь ходит немало, однако из-за очередного поворота могут вырулить и мотоциклисты и экстремалы на багги.
Туристы на гроных мотоциклах
Фото: Юлия БАРАНОВА
Это первая возможная опасность в пути.
Вторая – собаки. Туристы берут с собой на прогулку не только безобидных шпицев или терьеров, но и питомцев бойцовских пород. Они чувствуют себя свободными в природной стихии. Носятся без поводков и намордников, лают на весь лес.
Туристы берут с собой собак
Фото: Юлия БАРАНОВА
Проходящие мимо туристы с рюкзаками могут вызвать у собак неправильные ассоциации, поэтому лучше пропустить шумную компанию вперед, так спокойнее.
Лопух уже зацвел
Фото: Юлия БАРАНОВА
Лес, а вместе с ним и тень, очень быстро заканчиваются.
По дороге к водопаду можно встретить несколько ручьев
Фото: Юлия БАРАНОВА
Зеленая тропа постепенно переходит в желтую, по уровню сложности, а затем – в красную. Почему многие туристы сходят с маршрута после первого серьезного подъема?
При желании можно окунуться в лесную купель
Фото: Юлия БАРАНОВА
Они устаивают привал, падая в изнеможении прямо у тропы.
До снежных шапок рукой подать
Фото: Юлия БАРАНОВА
Люди просто не выдерживают третьей опасности летнего похода - жары. В горах сейчас безветрие и пекло выше 30 градусов. Чувствуешь себя картофельной долькой во фритюрнице.
В поход - как на пляж
Фото: Юлия БАРАНОВА
Многие идут в поход в купальниках, мужчины просто оголяют торс, но и это не спасает. Чтобы справиться с жарой, туристы не должны забывать солнцезащитный крем и очки, головной убор и воду.
Туристы раздеваются, но это не спасает
Фото: Юлия БАРАНОВА
Еще одна опасность - каменистые спуски.
Поднимаемся все выше
Фото: Юлия БАРАНОВА
Местами крутизна склонов приближается к 45 градусам. И если стать на камни, можно далеко укатиться.
Туристы идут группами
Фото: Юлия БАРАНОВА
Чтобы этого не произошло, нужна специальная обувь для треккинга. В шлепках в поход категорически нельзя.
Май - время одуванчиков
Фото: Юлия БАРАНОВА
Летний кавказский лес – это аромат свежей зелени и гомон птиц.
Место отдыха
Фото: Юлия БАРАНОВА
Но примерно на высоте 1200 метров деревья расступаются, и начинается царство слепней. Мы видели, как туристы поднимаются, не переставая обмахиваться. Мухи каждую секунду норовят укусить.
Виды на маршруте завораживают
Фото: Юлия БАРАНОВА
- Зато клещей, по сравнению, со средней полосой России в горах Сочи практически нет, - во всем ищут позитив бывалые туристы.