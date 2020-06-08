2020-06-08T16:03:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Счастье не за горами: В Сочи запустили канатные дороги после карантина

А еще открыли для прогулок экотропы
Евгения СОРОКА
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Но все же туристам необходимо соблюдать меры предосторожности.Но все же туристам необходимо соблюдать меры предосторожности.Фото: Евгения ХИЛЬКО
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После того, как губернатор Кубани ввел послабления, жители края наконец смогли выйти на прогулку в парк. Если раньше люди ограничивались короткой поездкой до работы или в магазин, то теперь могут с лихвой наверстать упущенное время. Например, съездить в горы, тем более, что в Сочи зашумели канатные дороги, которые простаивали два месяца.

С 8 июня заработал после карантина курорт «Роза Хутор». Канатная дорога, как и прежде, следует до Розы Пик, то есть добраться можно на высоту 2320 метров.

Открыли также тропы «Озерный траверс», «Йети Тропа», B-One. Приобрести билеты на них можно в кассах курорта. А вот абсолютно бесплатно для прогулок стали доступны Тропа Здоровья (терренкур) и набережная в Розе Долине. Там, кстати, можно взять в аренду велосипед и веломобиль.

- Все места общественного пользования, а также кабинки подъемника, поручни и рабочие поверхности будут регулярно обрабатываться, - говорят в горнолыжном курорте. - Пока что нам придется соблюдать дистанцию и пользоваться масками.

КОНКРЕТНО

Фуникулеры курсируют с 09:30 до 19:00. Последний спуск с Розы Пик в 18:10, так что не пропустите время, пока будет наслаждаться здешними красотами.

Стоимость одного подъема: взрослый билет - 1450 рублей, детский (до 15 лет) – 850, младше 7 лет – 1 рубль.

- Въезд на территорию Горной Олимпийской деревни гостям пока закрыт, - уточняют представители горнолыжного курорта.

А на курорте «Красная Поляна» (бывший «Горки Город») заработала канатная дорога Красная Поляна — К1. Фуникулер доставит вас лишь на высоту 960 метров. Но и этого будет достаточно тем, кто соскучился, по вершинам. Отдыхающие смогут пройтись по горным экотропам – доступны «Водопад Поликаря», «Поляна 960» и «Тропа здоровья 960». Кстати, заработали скетйпарк, спортивные площадки и байк-парк, где есть трассы любой сложности – как для новичка, так и для профессионала.

Некоторые канатные дороги пока пустуют.

Некоторые канатные дороги пока пустуют.

- Правила посещения просты: соблюдайте безопасную дистанцию не менее 1,5 метров и используйте средства индивидуальной защиты, - говорит администрация горного курорта.

КОНКРЕТНО

Канатка на «Красной Поляне» работает с 10:00 до 18:00.

Стоимость подъема на высоту 960 метров: взрослыи билет – 590 рублей, детский - 390.

Байк-пасс обойдется туристу в 1200 рублей за день, тестовый (на один подъем) – 600 рублей.

А вот горно-туристический центр «Газпром» пока закрыт.

- Мы традиционно не спешим присоединяться к общему веселью, и никакие канатки у нас с понедельника не заработали, - сказали в горно-туристическом центре. - Во-первых, мы вошли во вкус подготовки к летнему сезону в том, что касается уборки территории, консервации трасс, починки всего, что за зиму сломалось само по себе. Точной даты, когда здесь заработают канатные дороги, пока нет.

КСТАТИ

Открытие пляжей в Сочи в 2020 году после карантина: когда откроются и какие будут работать

С 6 июня в Сочи для отдыхaющих стaли доступны более 20 пляжей в рaзных рaйоных курортa. Все они имеют необходимые рaзрешения от Роспотребнaдзорa, aнтитеррористической комиссии и ГИМС (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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