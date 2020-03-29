Курорты Красной Поляны закрылись из-за коронавируса и опустели
По иронии судьбы горно-туристический центр «Газпром» первым объявил о прекращении работы, но закрылся последним: 27 марта в 23:00. Именно "вечерка" на склоне «Лаура» в последний день катания стала заключительным аккордом горнолыжного сезона 2020.
Последнее вечернее катание на склоне «Лаура». Фото: соцсети
Пользователи в соцсетях делятся фотографиями и яркими впечатлениями прощальной «каталки»:
- Катнули по фану, сезон закрыли, - пишут в инстаграме райдеры.
В соответствии с поручением премьер-министра Михаила Мишустина, рекомендовано с 28 марта до 1 июня приостановить работу горнолыжных трасс и других объектов массового отдыха в Сочи.
Судя по отзывам в соцсетях, любители горнолыжного отдыха отнеслись с пониманием к закрытию курортов, как к вынужденной и эффективной мере. Пользователи считают, что это поможет остановить распространение коронавирусной инфекции и сохранить здоровье людей. Многие ссылаются на печальный опыт Италии, где не остановили вовремя работу лыжных станций.
На въезде в горно-туристический центр «Газпром» на огромном экране предупреждение: «Оставайтесь дома! Берегите себя и будьте здоровы!».
- Всё! Спасибо всем вам за участие. В этот раз зимний сезон пролетел особенно быстро. Ну, по ощущениям. Казалось бы, ещё вчера - а вот, уже. Кто-то говорил, что время субъективно. Возможно, надо лишь на секунду закрыть глаза, и все ограничения окажутся снятыми, а в небе засияет жаркое июньское солнце. Мы, в принципе, никуда и не уходим, но это не помешает нам обязательно вернуться, - говорится в официальном аккаунте горно-туристического центра «Газпром».
На нижней станции канатных дорог ГТЦ «Газпром» непривычно пусто: закрыта ярмарка и совариум.
Ярмарка не работаетФото: Юлия БАРАНОВА
Закрыт совариумФото: Юлия БАРАНОВА
На обычно оживлённой автобусной остановке - никого.
В новом парке «УЛукоморья», у ныне неработающего развлекательного центра «Галактика», на лавочке сидит только один человек - это охранник. Никто не снимается с Бабой-Ягой, Кащеем бессмертным и Кикиморой и не гуляет на набережной реки Ачипсе.
Никто не не гуляет на набережной реки АчипсеФото: Юлия БАРАНОВА
Закрыто парковое кафе.
Закрыто парковое кафеФото: Юлия БАРАНОВА
Особенно непривычно выглядит абсолютно пустая детская площадка.
Особенно непривычно выглядит абсолютно пустая детская площадка.
В Розе Долине на курорте «Роза Хутор» тоже затишье. Закрыт популярный архиологический музей, прокат, детские развлекательные центры и другие места притяжения туристов. Нет привычного оживления у главного символа курорта, на площади у ратуши.
- Сезон стартовал сложно, раскачался всем на радость и завершился на полных оборотах. Он стал для нас юбилейным - ведь первое тестовое катание на «Роза Хутор» состоялось в феврале 2010, - написали в официальном аккаунте курорта «Роза Хутор» в инстарам. - И праздник вовсе не заканчивается, он только немного откладывается. Давайте сохраним частичку праздника внутри до тех времен, когда мы снова соберемся вместе.
Очень точно подметили в аккаунте противолавинной службы курорта.
- Берегите себя и своих близких. Доверяйте, и следуйте рекомендациям профессионалов: врачам, ученым-вирусологам, так же как доверяете нам в области лавинной безопасности. Не слушайте диванных экспертов. Давайте избавляться от нашего "авось". Все что делается, делается для нашей с вами безопасности, - считают лавинщики и их советы не вызывают сомнений.
Фото из аккаунта противолавинной службы курорта "Роза Хутор"
На курорте «Красная Поляна» тоже оживления не наблюдается. Все закрыто, рестораны работают на вынос.
- У нас продолжат работу только продуктовые магазины и аптеки, - отметили в пресс-службе курорта.
Работа самого прогулянного рекреационного объекта Красной Поляны - вольерного комплекса «Лаура» Кавказского биосферного заповедника тоже приостановлена.
Работа вольерного комплекса «Лаура» приостановленаФото: Юлия БАРАНОВА
В посёлке Красная Поляна на улицах практически никого не встретишь. Жители строго соблюдают карантинный режим. В храме в честь священномученика Харалампия, что в центре посёлка, раздают листочки с молитвой «во время распространения вредоносного поветрия».
В храме поселка Красная Поляна раздают листочки с молитвойФото: Юлия БАРАНОВА
Служащая свечной лавки нам пояснила, что святому Харалампию молятся об избавлении от «моровой язвы» и других эпидемий.
Как сообщалось ранее, горные курорты Красной Поляны обещают туристам возврат средств или перенос дат бронирования. В Сочи из-за коронавируса ограничили морские прогулки и рыбалку, изменили железнодорожное сообщение с Абхазией, а также сократили общественный транспорт.
В Сочи закусочная у известного ресторана не закрылась на карантин, а продолжает работать, предлагая посетителям запрещенные кальяны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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