Курорты Красной Поляны закрылись из-за коронавируса и опустели

По иронии судьбы горно-туристический центр «Газпром» первым объявил о прекращении работы, но закрылся последним: 27 марта в 23:00. Именно "вечерка" на склоне «Лаура» в последний день катания стала заключительным аккордом горнолыжного сезона 2020.

Последнее вечернее катание на склоне «Лаура». Фото: соцсети

Пользователи в соцсетях делятся фотографиями и яркими впечатлениями прощальной «каталки»:

- Катнули по фану, сезон закрыли, - пишут в инстаграме райдеры.

В соответствии с поручением премьер-министра Михаила Мишустина, рекомендовано с 28 марта до 1 июня приостановить работу горнолыжных трасс и других объектов массового отдыха в Сочи.

Судя по отзывам в соцсетях, любители горнолыжного отдыха отнеслись с пониманием к закрытию курортов, как к вынужденной и эффективной мере. Пользователи считают, что это поможет остановить распространение коронавирусной инфекции и сохранить здоровье людей. Многие ссылаются на печальный опыт Италии, где не остановили вовремя работу лыжных станций.

На въезде в горно-туристический центр «Газпром» на огромном экране предупреждение: «Оставайтесь дома! Берегите себя и будьте здоровы!».

- Всё! Спасибо всем вам за участие. В этот раз зимний сезон пролетел особенно быстро. Ну, по ощущениям. Казалось бы, ещё вчера - а вот, уже. Кто-то говорил, что время субъективно. Возможно, надо лишь на секунду закрыть глаза, и все ограничения окажутся снятыми, а в небе засияет жаркое июньское солнце. Мы, в принципе, никуда и не уходим, но это не помешает нам обязательно вернуться, - говорится в официальном аккаунте горно-туристического центра «Газпром».

На нижней станции канатных дорог ГТЦ «Газпром» непривычно пусто: закрыта ярмарка и совариум.

Ярмарка не работаетФото: Юлия БАРАНОВА

Закрыт совариумФото: Юлия БАРАНОВА

На обычно оживлённой автобусной остановке - никого.

В новом парке «УЛукоморья», у ныне неработающего развлекательного центра «Галактика», на лавочке сидит только один человек - это охранник. Никто не снимается с Бабой-Ягой, Кащеем бессмертным и Кикиморой и не гуляет на набережной реки Ачипсе.

Никто не не гуляет на набережной реки АчипсеФото: Юлия БАРАНОВА

Закрыто парковое кафе.

Закрыто парковое кафеФото: Юлия БАРАНОВА

Особенно непривычно выглядит абсолютно пустая детская площадка.

Особенно непривычно выглядит абсолютно пустая детская площадка.

В Розе Долине на курорте «Роза Хутор» тоже затишье. Закрыт популярный архиологический музей, прокат, детские развлекательные центры и другие места притяжения туристов. Нет привычного оживления у главного символа курорта, на площади у ратуши.

- Сезон стартовал сложно, раскачался всем на радость и завершился на полных оборотах. Он стал для нас юбилейным - ведь первое тестовое катание на «Роза Хутор» состоялось в феврале 2010, - написали в официальном аккаунте курорта «Роза Хутор» в инстарам. - И праздник вовсе не заканчивается, он только немного откладывается. Давайте сохраним частичку праздника внутри до тех времен, когда мы снова соберемся вместе.

Очень точно подметили в аккаунте противолавинной службы курорта.

- Берегите себя и своих близких. Доверяйте, и следуйте рекомендациям профессионалов: врачам, ученым-вирусологам, так же как доверяете нам в области лавинной безопасности. Не слушайте диванных экспертов. Давайте избавляться от нашего "авось". Все что делается, делается для нашей с вами безопасности, - считают лавинщики и их советы не вызывают сомнений.

Фото из аккаунта противолавинной службы курорта "Роза Хутор"

На курорте «Красная Поляна» тоже оживления не наблюдается. Все закрыто, рестораны работают на вынос.

- У нас продолжат работу только продуктовые магазины и аптеки, - отметили в пресс-службе курорта.

Работа самого прогулянного рекреационного объекта Красной Поляны - вольерного комплекса «Лаура» Кавказского биосферного заповедника тоже приостановлена.

Работа вольерного комплекса «Лаура» приостановленаФото: Юлия БАРАНОВА

В посёлке Красная Поляна на улицах практически никого не встретишь. Жители строго соблюдают карантинный режим. В храме в честь священномученика Харалампия, что в центре посёлка, раздают листочки с молитвой «во время распространения вредоносного поветрия».

В храме поселка Красная Поляна раздают листочки с молитвойФото: Юлия БАРАНОВА

Служащая свечной лавки нам пояснила, что святому Харалампию молятся об избавлении от «моровой язвы» и других эпидемий.

Как сообщалось ранее, горные курорты Красной Поляны обещают туристам возврат средств или перенос дат бронирования. В Сочи из-за коронавируса ограничили морские прогулки и рыбалку, изменили железнодорожное сообщение с Абхазией, а также сократили общественный транспорт.

В Сочи закусочная у известного ресторана не закрылась на карантин, а продолжает работать, предлагая посетителям запрещенные кальяны.