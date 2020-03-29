2020-03-29T14:41:46+03:00
Общество

Курорты Красной Поляны закрылись из-за коронавируса и опустели

Остановлены канатки, не работают горнолыжные трассы, гости покинули отели, рестораны предлагают еду на вынос [фото]
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
На въезде в ГТЦ «Газпром» на огромном экране предупреждение: "Оставайтесь дома!"На въезде в ГТЦ «Газпром» на огромном экране предупреждение: "Оставайтесь дома!"Фото: Юлия БАРАНОВА
Изменить размер текста:

По иронии судьбы горно-туристический центр «Газпром» первым объявил о прекращении работы, но закрылся последним: 27 марта в 23:00. Именно "вечерка" на склоне «Лаура» в последний день катания стала заключительным аккордом горнолыжного сезона 2020.

Последнее вечернее катание на склоне «Лаура». Фото: соцсети

Последнее вечернее катание на склоне «Лаура». Фото: соцсети

Пользователи в соцсетях делятся фотографиями и яркими впечатлениями прощальной «каталки»:

- Катнули по фану, сезон закрыли, - пишут в инстаграме райдеры.

В соответствии с поручением премьер-министра Михаила Мишустина, рекомендовано с 28 марта до 1 июня приостановить работу горнолыжных трасс и других объектов массового отдыха в Сочи.

Судя по отзывам в соцсетях, любители горнолыжного отдыха отнеслись с пониманием к закрытию курортов, как к вынужденной и эффективной мере. Пользователи считают, что это поможет остановить распространение коронавирусной инфекции и сохранить здоровье людей. Многие ссылаются на печальный опыт Италии, где не остановили вовремя работу лыжных станций.

На въезде в горно-туристический центр «Газпром» на огромном экране предупреждение: «Оставайтесь дома! Берегите себя и будьте здоровы!».

- Всё! Спасибо всем вам за участие. В этот раз зимний сезон пролетел особенно быстро. Ну, по ощущениям. Казалось бы, ещё вчера - а вот, уже. Кто-то говорил, что время субъективно. Возможно, надо лишь на секунду закрыть глаза, и все ограничения окажутся снятыми, а в небе засияет жаркое июньское солнце. Мы, в принципе, никуда и не уходим, но это не помешает нам обязательно вернуться, - говорится в официальном аккаунте горно-туристического центра «Газпром».

На нижней станции канатных дорог ГТЦ «Газпром» непривычно пусто: закрыта ярмарка и совариум.

Ярмарка не работает Фото: Юлия БАРАНОВА

Ярмарка не работаетФото: Юлия БАРАНОВА

Закрыт совариум Фото: Юлия БАРАНОВА

Закрыт совариумФото: Юлия БАРАНОВА

На обычно оживлённой автобусной остановке - никого.

В новом парке «УЛукоморья», у ныне неработающего развлекательного центра «Галактика», на лавочке сидит только один человек - это охранник. Никто не снимается с Бабой-Ягой, Кащеем бессмертным и Кикиморой и не гуляет на набережной реки Ачипсе.

Никто не не гуляет на набережной реки Ачипсе Фото: Юлия БАРАНОВА

Никто не не гуляет на набережной реки АчипсеФото: Юлия БАРАНОВА

Закрыто парковое кафе.

Закрыто парковое кафе Фото: Юлия БАРАНОВА

Закрыто парковое кафеФото: Юлия БАРАНОВА

Особенно непривычно выглядит абсолютно пустая детская площадка.

Особенно непривычно выглядит абсолютно пустая детская площадка.

Особенно непривычно выглядит абсолютно пустая детская площадка.

В Розе Долине на курорте «Роза Хутор» тоже затишье. Закрыт популярный архиологический музей, прокат, детские развлекательные центры и другие места притяжения туристов. Нет привычного оживления у главного символа курорта, на площади у ратуши.

- Сезон стартовал сложно, раскачался всем на радость и завершился на полных оборотах. Он стал для нас юбилейным - ведь первое тестовое катание на «Роза Хутор» состоялось в феврале 2010, - написали в официальном аккаунте курорта «Роза Хутор» в инстарам. - И праздник вовсе не заканчивается, он только немного откладывается. Давайте сохраним частичку праздника внутри до тех времен, когда мы снова соберемся вместе.

Очень точно подметили в аккаунте противолавинной службы курорта.

- Берегите себя и своих близких. Доверяйте, и следуйте рекомендациям профессионалов: врачам, ученым-вирусологам, так же как доверяете нам в области лавинной безопасности. Не слушайте диванных экспертов. Давайте избавляться от нашего "авось". Все что делается, делается для нашей с вами безопасности, - считают лавинщики и их советы не вызывают сомнений.

Фото из аккаунта противолавинной службы курорта "Роза Хутор"

Фото из аккаунта противолавинной службы курорта "Роза Хутор"

На курорте «Красная Поляна» тоже оживления не наблюдается. Все закрыто, рестораны работают на вынос.

- У нас продолжат работу только продуктовые магазины и аптеки, - отметили в пресс-службе курорта.

Работа самого прогулянного рекреационного объекта Красной Поляны - вольерного комплекса «Лаура» Кавказского биосферного заповедника тоже приостановлена.

Работа вольерного комплекса «Лаура» приостановлена Фото: Юлия БАРАНОВА

Работа вольерного комплекса «Лаура» приостановленаФото: Юлия БАРАНОВА

В посёлке Красная Поляна на улицах практически никого не встретишь. Жители строго соблюдают карантинный режим. В храме в честь священномученика Харалампия, что в центре посёлка, раздают листочки с молитвой «во время распространения вредоносного поветрия».

В храме поселка Красная Поляна раздают листочки с молитвой Фото: Юлия БАРАНОВА

В храме поселка Красная Поляна раздают листочки с молитвойФото: Юлия БАРАНОВА

Служащая свечной лавки нам пояснила, что святому Харалампию молятся об избавлении от «моровой язвы» и других эпидемий.

Как сообщалось ранее, горные курорты Красной Поляны обещают туристам возврат средств или перенос дат бронирования. В Сочи из-за коронавируса ограничили морские прогулки и рыбалку, изменили железнодорожное сообщение с Абхазией, а также сократили общественный транспорт.

В Сочи закусочная у известного ресторана не закрылась на карантин, а продолжает работать, предлагая посетителям запрещенные кальяны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Кубани женщине грозит тюрьма за фиктивную регистрацию иностранцев
В Новороссийске подачу воды после аварии планируются восстановить вечером 29 марта
В Сочи из Армении и Финляндии прибыли два самолета с россиянами на борту
В Краснодаре после аварии вернули воду горожанам
Коронавирус в Адыгее, новости на 29 марта 2020 года: с подозрением на COVID-19 госпитализировано 7 человек
В Новороссийске порывом ветра сдуло в море сотрудницу Минтранса России
В Краснодаре 20 многоэтажек остались без холодной воды
В Сочи с 30 марта закрывают границу с Абхазией
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 29 марта 2020 года: с подозрением на COVID-19 госпитализировано 357 человек
Власти Краснодара объяснили, почему в городе продолжают работать ярмарки
Полицейские выясняют обстоятельства массовой аварии в Краснодаре
В Сочи из-за коронавируса ограничили морские прогулки и рыбалку
На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности
На Кубани осудят членов преступного сообщества за мошенничество в 7 миллионов рублей