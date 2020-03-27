«Откатались»: в Сочи на два месяца закрылись все горнолыжные курорты
Снег на трассах в сочинских горах все еще есть, но вот воспользоваться этими трассами туристам теперь не придется. В соответствии с поручением премьер-министра Михаила Мишустина, рекомендовано с 28 марта до 1 июня приостановить работу горнолыжных трасс и других объектов массового отдыха в Сочи.
Красная Поляна. Фото пресс-службы курорта
Крупный горный курорт «Роза Хутор» в Сочи временно приостанавливает свою работу с 28 марта по 1 июня 2020 года в связи с поручением Правительства РФ.
Как сообщает пресс-служба курорта, с указанной даты здесь не осуществляются новые бронирования и заселение в номера отелей.
При этом туристы, которые сейчас уже проживают в гостиницах, смогут находиться там до окончания срока бронирования, однако продлить пребывание не смогут.
- Им будут обеспечены все условия для самоизоляции, в том числе питание с доставкой в номер. Во всех отелях проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, - говорится в сообщении «Розы Хутор».
С аналогичными сообщениями выступили и представители других крупных горнолыжных курортов Сочи.
- Приостанавливаем все заезды в наши отели - последние выезды 30 марта. Не рекомендуем планировать к нам поездку в ближайшее время и надеемся, что вы хорошо проведёте время дома. Хочется отдельно отметить, что такие решения принимаются не вам на зло, а, скорее уж, наоборот. Но вы же это и так понимаете? С завтрашнего дня работаем в онлайн - режиме. Прямые эфиры и величие пустых гор, - говорится в официальном аккаунте горно-туристического центра «Газпром».
ГТЦ "Газпром". Фото пресс-службы курорта
На курорте «Красная Поляна» работать будут только продуктовые магазины и аптеки. Многочисленные точки общепита, магазины и СПА-центры закрываются.
- Наши гости, которые в настоящее время проживают на курорте, смогут остаться на забронированный ранее период без возможности продления срока размещения. Гости, забронировавшие проживание с 28 марта по 1 июня смогут перенести бронирование на любую дату в течение года с сохранением условий бронирования и стоимости проживания, - говорится в сообщении пресс-службы курорта.
Роза Хутор. Фото пресс-службы курорта
Запрет на прием туристов коснулся не только горнолыжных, но и вообще всех средств размещения , в том числе и приморских санаториев и отелей.
ИСТОЧНИК KP.RU