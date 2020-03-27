Курорты Красной Поляны в Сочи прекращают работу до 1 июня

27 Март 2020 2020-03-27T14:00:48+03:00

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Крупный горный курорт «Роза Хутор» в Сочи временно приостанавливает свою работу с 28 марта по 1 июня 2020 года в связи с поручением Правительства РФ.

Как сообщает пресс-служба курорта, С 28 марта на курорте не осуществляются новые бронирования и заселение в номера отелей.

При этом туристы, которые сейчас уже проживают в гостиницах, смогут находиться там до окончания срока бронирования, однако продлить пребывание не смогут.

- Им будут обеспечены все условия для самоизоляции, в том числе питание с доставкой в номер. Во всех отелях проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, - говорится в сообщении «Розы Хутор».

Ка отмечается, курорт в обязательном порядке предложит всем гостям, которые забронировали и оплатили свое размещение в период с 28 марта по 1 июня 2020 года, алгоритм возмещения средств или переноса бронирования на более поздний срок.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», с 28 марта по 5 апреля курорты Кубани перестают принимать туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU