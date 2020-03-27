2020-03-27T14:00:48+03:00
Общество

Курорты Красной Поляны в Сочи прекращают работу до 1 июня

«Роза Хутор» закрывается до 1 июня
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Курорт Роза-Хутор. Фото пресс-службы курортаКурорт Роза-Хутор. Фото пресс-службы курорта
Изменить размер текста:

Крупный горный курорт «Роза Хутор» в Сочи временно приостанавливает свою работу с 28 марта по 1 июня 2020 года в связи с поручением Правительства РФ.

Как сообщает пресс-служба курорта, С 28 марта на курорте не осуществляются новые бронирования и заселение в номера отелей.

При этом туристы, которые сейчас уже проживают в гостиницах, смогут находиться там до окончания срока бронирования, однако продлить пребывание не смогут.

- Им будут обеспечены все условия для самоизоляции, в том числе питание с доставкой в номер. Во всех отелях проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, - говорится в сообщении «Розы Хутор».

Ка отмечается, курорт в обязательном порядке предложит всем гостям, которые забронировали и оплатили свое размещение в период с 28 марта по 1 июня 2020 года, алгоритм возмещения средств или переноса бронирования на более поздний срок.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», с 28 марта по 5 апреля курорты Кубани перестают принимать туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани столкнулись две иномарки
Курорты Красной Поляны в Сочи прекращают работу до 1 июня
В Ейском районе женщина сняла с карты знакомого 25 тысяч рублей
В минкурортов Кубани работает горячая линия
Нерабочая неделя в Краснодаре: междугородные автобусы будут ходить три раза в день
В Новороссийске произошел прорыв на муниципальном водопроводе
На Кубани уволили заместителя начальника следственного отдела за взятку
Центры обслуживания ПАО «ТНС энерго Кубань» приостанавливают очное обслуживание физических лиц!
Газпромбанк вводит кредитные каникулы для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
Минтруд объяснил условия оплаты труда на нерабочей неделе
Родной «Кубанский хуторок» любимый вкус в новом дизайне!
Об особенностях обслуживания кредитной задолженности
В Сочи число городских автобусов на линиях сокращается вдвое
В Геленджике при пожаре погибла пожилая женщина
В Новороссийске 2-летний мальчик попал в больницу с ожогом гортани, выпив шампунь
В Усть-Лабинске назначен новый мэр
Школа искусств Новомихайловского поселка получила новые ударные инструменты
В Сочи временно прекращен прием посетителей в отделении Пенсионного фонда
На Кубани бухгалтера строительной фирмы обвиняют в хищении денег дольщиков