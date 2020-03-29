В Сочи из-за коронавируса ограничили морские прогулки и рыбалку

29 Март 2020 2020-03-29T08:36:08+03:00

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Сочи для туристов сейчас закрыт. Всех отдыхающих попросили выехать из гостиниц и здравниц в ближайшее время. Кафе и общепиты прекратили свою работу, замок повесили и на входе в городские парки. Жителей курорта из-за угрозы коронавируса просят соблюдать домашний режим и выходить на улицу только при необходимости. Однако предприимчивые предприниматели решили заработать - всем желающим они предлагают морские экскурсии и рыбалку. И вот запрет наложили и на них.

Глава Сочи Алексей Копайгородский на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом поручил ограничить выход в море экскурсионных маломерных судов. По данным властей курорта, в двух портах находятся более 50 яхт, катеров и катамаранов. Письмо уже отправили в Роспотребнадзор.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сочи известный ресторан не закрылся на карантин, а продолжает работать.

ИСТОЧНИК KP.RU