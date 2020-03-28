«Предлагают кальян и шашлыки»: в Сочи известный ресторан не закрылся на карантин, а продолжает работать
В Сочи в знаковом ресторане у Агурских водопадов посетителям продолжают предлагать кальяны. И это несмотря на запрет данной услуги, связанный с риском распространения коронавирусной инфекции. Ведь в Краснодарском крае закрыли все кальянные и кафе, еду можно продавать только на вынос.
Фото предоставлено A.FamilyGroup
О том, что в сочинском ресторане не соблюдают правила, говорят и записи с видеокамер. На кадрах видно, как люди сидят за столиками, едят, пьют и курят кальян.
Фото предоставлено A.FamilyGroup
Хотя, в Сочи всех горожан попросили сидеть дома и не подвергать риску окружающих. Напомним, что для недопущения распространения коронавирусной инфекции на курорте до 5 апреля закрыты все предприятия общественного питания.
Одна из посетительниц даже выложила в сеть фото чеков, которые ей принесли за обслуживание.
Фото: соцсети
- Мы не имеем к этому никакого отношения. Ресторан законсервирован с 27 марта, - сообщила «КП»-Кубань» владелица заведения Анна Нетягина. - Нарушители закона вынесли столики и работают рядом, напротив нашего «Кавказского аула». Если посмотреть на те самые чеки, то эта точка общепита называется «Гордость Кавказа» и проходит как закусочная.
Найти владельца этой закусочной пока не удаётся - в открытом доступе контактов нет. Однако как стадо известно «КП», правоохранительные органы уже собираются туда с проверкой.
Как сообщалось ранее, Сочи закрыли для туристов: тех, кто сейчас отдыхает на курорте, попросили вернуться домой.
ИСТОЧНИК KP.RU