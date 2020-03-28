2020-03-28T23:52:22+03:00
Общество

«Предлагают кальян и шашлыки»: в Сочи известный ресторан не закрылся на карантин, а продолжает работать

В Краснодарском крае закрыли места общепита, но некоторые арендаторы ставят под угрозу здоровье своих гостей в условиях распространения коронавируса
Зоя Вишневая
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Кальяны в условиях угрозы распространения коронавируса запрещены, но, как видно, владельцы закусочной правила не соблюдают. Фото предоставлено A.FamilyGroupКальяны в условиях угрозы распространения коронавируса запрещены, но, как видно, владельцы закусочной правила не соблюдают. Фото предоставлено A.FamilyGroup
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В Сочи в знаковом ресторане у Агурских водопадов посетителям продолжают предлагать кальяны. И это несмотря на запрет данной услуги, связанный с риском распространения коронавирусной инфекции. Ведь в Краснодарском крае закрыли все кальянные и кафе, еду можно продавать только на вынос.

Фото предоставлено A.FamilyGroup

Фото предоставлено A.FamilyGroup

О том, что в сочинском ресторане не соблюдают правила, говорят и записи с видеокамер. На кадрах видно, как люди сидят за столиками, едят, пьют и курят кальян.

Фото предоставлено A.FamilyGroup

Фото предоставлено A.FamilyGroup

Хотя, в Сочи всех горожан попросили сидеть дома и не подвергать риску окружающих. Напомним, что для недопущения распространения коронавирусной инфекции на курорте до 5 апреля закрыты все предприятия общественного питания.

Одна из посетительниц даже выложила в сеть фото чеков, которые ей принесли за обслуживание.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Мы не имеем к этому никакого отношения. Ресторан законсервирован с 27 марта, - сообщила «КП»-Кубань» владелица заведения Анна Нетягина. - Нарушители закона вынесли столики и работают рядом, напротив нашего «Кавказского аула». Если посмотреть на те самые чеки, то эта точка общепита называется «Гордость Кавказа» и проходит как закусочная.

Найти владельца этой закусочной пока не удаётся - в открытом доступе контактов нет. Однако как стадо известно «КП», правоохранительные органы уже собираются туда с проверкой.

Как сообщалось ранее, Сочи закрыли для туристов: тех, кто сейчас отдыхает на курорте, попросили вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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