Закрытие Сочи из-за коронавируса: почему закрыли и когда откроют

Власти Сочи рекомендуют туристам, запланировавшим отдых в Сочи с 28 марта по 1 июня, перенести даты бронирования на более поздний срок или вернуть деньги. Об этом сообщила директор департамента туризма и курортного дела Светлана Батяйкина журналистам на пресс-подходе.

- Мы призываем всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и, учитывая, что для Сочи курортная отрасль это градообразующее отрасль, мы должны совместными усилиями переждать этот период. С 28 марта по 1 июня мы не рекомендуем туристам приезжать в Сочи. Отели и санатории их не будут принимать, - подчеркнула Батяйкина.

По ее словам, на сегодняшний момент в городе находится достаточно большое количество туристов: порядка 52 тысяч человек, среди которых 222 иностранца. Все собственники средств размещения уже получили уведомления о необходимости приостановить бронь и заселение в гостиницы, отели и санатории. Мониторинговые группы, в состав которых войдут сотрудники администрации города, Роспотребнадзора и правоохранительных органов, будут контролировать соблюдение этих требований. Нарушителей накажут серьёзными санкциями.

- Завтра отели примут только тех гостей, которые уже сейчас находятся в поезде и направляются в Сочи. Всем остальным мы рекомендуем воздержаться от поездки на курорт. Тем более, что в этот период будут закрыты все точки развлечения и питания, - сказала Батяйкина.

Горнолыжные курорты Сочи закрываются с 28 мартаФото: Юлия БАРАНОВА

Она обратила внимание, что подобного опыта нет ни у одного муниципалитета.

- Администрация выполнит все требования, которые к нам предъявлены. Мы понимаем, что ущерб будет колоссальный, но здоровье, жизнь и безопасность граждан важнее денег, - заключила Батяйкина.

В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что в городе запрещены все массовые мероприятия, закрыты все парки, кинотеатры, развлекательные центры, экскурсионные маршруты. С 28 марта закроются для посетителей торговые центры, предприятия общепита, горнолыжные курорты, на улицах уменьшится количество общественного транспорта.

Как сообщалось ранее, Сочи закрыли для туристов: тех, кто сейчас отдыхает на курорте, попросили вернуться домой. Санаторно-курортная отрасль старается минимизировать убытки и ждёт реальной поддержки.