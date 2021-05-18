В Сочи появилась информация об изнасиловании первоклассницы

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Это случилось 18 мая в Сочи на улице Лысая гора. На месте ЧП прибыли машины оперативных служб, полиции, Росгвардии, скорой помощи. Как пишут в соцсетях очевидцы, первоклассница возвращалась из школы домой на рейсовом автобусе. Возможно, что один из пассажиров вышел вместе с ребёнком на автобусной остановке.

По предварительной информации сейчас девочка находится в больнице.

- К нам поступил ребёнок с травмами, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» медики, не уточнив при каких обстоятельствах они были получены.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю »Комсомольской правде» - Кубань» прокомментировали происшествие.

- В Сочи следователи работают на месте, обстоятельства устанавливаются, - сказала представитель пресс-службы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи 60-летний дед растлил 5-летнюю внучку. Ему грозит 20 лет тюрьмы.

На курорте был задержан пенсионер, которого подозревают в педофилии. Как удалось узнать «КП» - Кубань» следователи уже возбудили уголовное дело по ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

По предварительной информации, сочинец растлил девочку, которой лишь месяц назад исполнилось шесть лет. Преступления же совершались в июле и декабре 2020 года (более точное время пока не установлено) – тогда ребенку было 5 лет.

Правоохранители рассказали, что семья пострадавшего ребенка на учете в органах по делам несовершеннолетних не состоит, девочка проживает лишь с отчимом.