Холодный фронт собьет жару: синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае хлынут ливни

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Переменчивая майская погода испытывает на прочность регионы. На днях в Адыгее прошла ледяная бомбежка. По словам очевидцев, градины были огромных размеров - где-то сравнимы со спичечным коробком, а где-то и вовсе льдины с куриное яйцо! Краснодарский край отделался легким весенним дождем, после которого вышло солнце. Температурный фон сейчас отличный - показания термометров даже немного опережают календарь, вполне соответствуя норме июня. Жители края могут и позагорать на пляжах, и погулять в парках.

Но греться на «летнем» солнце кубанцы будут недолго.

Настроение у природы, по прогнозам синоптиков, изменится уже к концу недели. Дело в том, что к границам Краснодарского края пробивается холодный атмосферный фронт Облачные поля начнут накрывать территорию региона в выходные. Уже в субботу, 22 мая, ожидается погодная вакханалия практически во всех районах Кубани. Метеорологи прогнозируют грозы, местами с градом и шквалистыми усилениями ветра. И конечно все это будет сопровождаться понижением температур

- Температура воздуха ночью 22 мая 14-19 градусов, в юго-восточных предгорных районах отметки опустятся до 8-13 градусов. Днем воздух прогреется до +26-28 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Азовском побережье ожидается +23-28°. А тем временем на Черноморском побережье переменная облачность. Ветер будет восточной четверти 6-11 метров в секунду, днем 22 мая на участке Анапа-Геленджик местами порывы могут достигнуть 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20 градусов, днем воздух прогреется до +24-29.